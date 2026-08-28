Home > क्राइम > Muskan Sharma Death Case: मुस्कान शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में धराया इमरान; दोनों पैरों में लगी गोलियां

Muskan Sharma Death Case: मुस्कान शर्मा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर में धराया इमरान; दोनों पैरों में लगी गोलियां

Muskan Sharma Death Case: दिल्ली के तिलक नगर में मॉडल मुस्कान शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. बताया जा रहा है कि इस मामले में वांटेड चल रहे आरोपी इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: August 28, 2026 7:37:23 AM IST

दिल्ली मॉडल मुस्कान शर्मा की हत्या में पुलिस ने आरोपी इमरान को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार
दिल्ली मॉडल मुस्कान शर्मा की हत्या में पुलिस ने आरोपी इमरान को एनकाउंटर में किया गिरफ्तार


Muskan Sharma Death Case: दिल्ली के तिलक नगर में मॉडल मुस्कान शर्मा की हत्या के मामले में वांटेड चल रहे आरोपी इमरान को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि राजौरी गार्डन के नाला रोड पर स्पेशल स्टाफ और आरोपी इमरान के बीच मुठभेड़ हुई. इस दौरान दोनों तरफ से कुल 11 राउंड फायरिंग हुई. आरोपी ने पुलिस टीम की ओर 4 राउंड, जबकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 7 राउंड फायर किए.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी इमरान के दोनों पैरों में कुल तीन गोलियां लगीं, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया. आरोपी के कब्जे से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं.

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घायल आरोपी को अस्पताल में कराया गया भर्ती

घायल आरोपी इमरान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मुस्कान शर्मा हत्याकांड में आरोपी की तलाश की जा रही थी और कुछ ही घंटों में कार्रवाई करते हुए स्पेशल स्टाफ ने उसे मुठभेड़ के बाद दबोच लिया. बताया जा रहा है कि इमरान उसी जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता था जहां मुस्कान भी वर्कआउट करती थी. इस मामले में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वे डेढ़ साल से एक-दूसरे को जानते थे. पुलिस ने बताया कि जुलाई में परिवार ने इमरान के खिलाफ शिकायत की थी कि वह मुस्कान को घर के पास परेशान और उसका पीछा करता था. हालांकि, परिवार ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी.

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घर में घूसकर पेट में मारी चाकू

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इमरान को शक था कि मुस्कान किसी और से बात कर रही है. जांच में पता चला है कि बुधवार को मुस्कान की बहनें चंडीगढ़ गई हुई थीं और उसकी मां किराने का सामान खरीदने बाहर गई थीं, तभी इमरान घर पहुंचा. वह शाम करीब 5:40 बजे घर में दाखिल हुआ; चूंकि वह मुस्कान को जानता था, इसलिए वह दोस्ताना अंदाज में अंदर आया. इसके बाद दोनों के बीच बहस हुई और उसने कथित तौर पर चाकू से मुस्कान पर हमला कर दिया. मुस्कान के पेट में चाकू के तीन घाव थे. उसका गला भी घोंटा गया था.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने बताया कि हमले के बाद इमरान करीब 25 मिनट तक घर के अंदर रहा और शाम 6:05 बजे वहां से निकल गया. भागते समय वह कथित तौर पर मुस्कान का मोबाइल फोन भी अपने साथ ले गया. बाद में जांच के दौरान पुलिस ने सड़क किनारे से फोन बरामद किया. बाद में घर में काम करने वाली महिला अंदर आई तो उसने मुस्कान को खून से लथपथ हालत में पड़ा पाया. उसने घावों पर कपड़े रखकर खून बहने से रोकने की कोशिश की और फिर उसे अस्पताल ले गई.

ड्रग्स का आदी था इमरान

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इमरान ड्रग्स का आदी था. मुस्कान के परिवार की शिकायत के बाद उसे जुलाई में कुछ समय के लिए नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था. उसके परिवार का आरोप था कि उत्पीड़न कई महीनों तक जारी रहा और इमरान अक्सर उसका पीछा करता था. हालांकि पुलिस का दावा था कि दोनों के बीच रिश्ता था, लेकिन मुस्कान के परिवार ने इससे इनकार किया. जांच करने वाले अधिकारी हत्या से कुछ दिन पहले, 20 अगस्त को एक होटल में इमरान और मुस्कान के बीच हुई मुलाकात की भी जांच कर रहे हैं.

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Tags: crime newsdelhi news
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