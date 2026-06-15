Home > क्राइम > BJP नेता की हत्या और पत्नी का छलका दर्द, गुस्से में आरोपी के घर पर किया पत्थर से हमला, बोली; ‘मेरे सुहाग के कातिलों को दो सजा’

BJP नेता की हत्या और पत्नी का छलका दर्द, गुस्से में आरोपी के घर पर किया पत्थर से हमला, बोली; ‘मेरे सुहाग के कातिलों को दो सजा’

उत्तराखंड में पति की हत्या के बाद भाजपा नेता विनोद कुमार की पत्नी का दर्द छलक पड़ा. पति की मौत के दुःख में रोते-बिलखते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी मुआवजा उनके लिए कोई मायने नहीं रखता. उन्होंने आरोपियों को सख्त सजा देने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की.

By: Shivangi Shukla | Published: June 15, 2026 4:46:56 PM IST

आरोपी के घर पत्थर फेंकती बीजेपी नेता की पत्नी
आरोपी के घर पत्थर फेंकती बीजेपी नेता की पत्नी


पति की हत्या से BJP नेता विनोद कुमार की पत्नी सदमे में डूबी हुई हैं. विनोद कुमार की पत्नी का दर्द गुस्से के रूप में फूट पड़ा. रोती-बिलखती हुई विनोद की पत्नी आरोपी के घर के बाहर पहुंच गयी और पत्थर फेंकने लगीं. 

दुख और सदमे में वो तड़पते हुए चिल्ला रही थीं कि मेरे सुहाग के कातिलों को पकड़ा जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाये. इसके अलावा परिवार के अन्य परिजन और ग्रामीण भी हत्यारों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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क्या है पूरा मामला 

शनिवार देर रात सहसपुर में पुरानी दुश्मनी के चलते पूर्व प्रधान इस्पाक के भतीजे और अन्य लोगों ने मिलकर विनोद उसके भाई अशोक व राजेश पर हथियारों से हमला कर दिया था. बता दें कि कुछ दिन पहले विनोद और उसके परिवार ने पूर्व प्रधान इस्पाक के कार्यकाल की सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई जानकारी मांगी थी, जिससे उनके घरवालों में नाराजगी थी. इसके अलावा विनोद ने प्रधान के कार्यकाल में ग्राम समाज की भूमि और अन्य मामलों को लेकर भी शिकायत दर्ज करवाई थी.

इस वजह से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी और दोनों परिवारों में अक्सर झगड़े होते रहते थे. शनिवार को विनोद और उनके भाई सरकारी ट्यूबवेल से अपने खेत में पानी डाल रहे थे. बगल का खेत पूर्व प्रधान इस्पाक के भतीजे इम्तियाज का था. इम्तियाज ने पानी डालने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया. इस दौरान अमन, यूनुस, अनीस और रज्जाक आदि भी मौके पर आ गए. फिर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. आरोप है कि इम्तियाज और उसके साथियों ने विनोद और उनके भाइयों पर भारी और धारदार हथियारों से हमला कर दिया; वहीं रज्जाक ने विनोद के सिर पर हथौड़े से तीन वार किए.  घायल अवस्था में ही तीनों भाइयों को हरबर्टपुर स्थित लेहमन अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल में ही उपचार के दौरान विनोद की मौत हो गई. 

विनोद की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश 

विनोद की मौत के बाद रविवार रात प्रशासन ने आरोपी प्रधान का मकान ध्वस्त कर दिया था, वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के बैरागीवाला में देर रात भाजपा के ओबीसी मोर्चा के मीडिया प्रभारी विनोद की पीट कर हत्या के बाद गांव में सांप्रदायिक तनाव और आक्रोश की स्थिति बनी हुई है. इसके अलावा आरोपी के घर को जेसीबी से तोड़ने की मांग करते हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी गांव में एकत्र हो गए हैं. भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी. पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही है. 

Tags: crime newsuttarakhand news
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