Mumbai Viral Video: आपको देखकर एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है… आप हाथ लगाकर देखो, ऑटो ड्राइवर ने की महिला यात्री से अश्लील बात

Mumbai Ashleel Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बेहद ही आपत्तिजनक है. वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है, जिसमें ऑटो ड्राइवर, एक महिला यात्री से अश्लील बात कह रहा है. वीडियो वायरल होते ही लोगों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है. कई यूजर्स ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है.

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक यूजर ने शेयर किया. पहले इसे एक युवती ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. पोस्ट में दावा किया गया कि ऑटो ड्राइवर ने महिला यात्री से गलत और आपत्तिजनक बातें कीं. वीडियो में ड्रावइर बोलता दिख रहा है- ‘पे** एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है आपको देखकर, अभी आप हाथ लगाकर देखो.’

ड्राइवर के व्यवहार को लोगों ने बताया शर्मनाक

पोस्ट के वायरल होते ही लोग लगातार इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने आरोपी ड्राइवर के व्यवहार को शर्मनाक बताते हुए उसका विरोध किया, जबकि कुछ ने इसे महिलाओं के प्रति गलत सोच और रवैया बताया.

इसके बाद देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और लोगों ने मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं को इस तरह की स्थिति का सामना नहीं करना चाहिए.

‘ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए’

कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी घटनाएं महिलाओं के कॉन्फिडेंस और सुरक्षा को प्रभावित करती हैं. वहीं कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर सार्वजनिक जगहों पर भी महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तो यह चिंता का विषय है. एक यूजर ने लिखा कि ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

मुबंई पुलिस की आई प्रतिक्रिया

दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. पुलिस ने पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की और जरूरी जानकारी मांगी.

पुलिस की ओर से कहा गया कि शिकायत से जुड़ी जानकारी शेयर की जाए, जिससे मामले की जांच की जा सके. हालांकि, अभी तक पुलिस की ओर से मामले में आगे की कार्रवाई या जांच के नतीजों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है.