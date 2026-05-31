Home > क्राइम > भूख से तड़प रहा था 4 साल का बेटा, पिता को आया इतना गुस्सा; मासूम को दीवार पर पटक-पटककर मार डाला

भूख से तड़प रहा था 4 साल का बेटा, पिता को आया इतना गुस्सा; मासूम को दीवार पर पटक-पटककर मार डाला

Powai Child Murder Case: मुंबई के पवई में दूध के लिए रो रहे बच्चे से परेशान होकर पिता ने 4 साल के मासूम को दीवार पर पटक-पटककर मार डाला.

By: Sohail Rahman | Published: May 31, 2026 12:25:28 PM IST

मुंबई के पवई में पिता ने 4 साल के मासूम को पटक-पटककर मार डाला
मुंबई के पवई में पिता ने 4 साल के मासूम को पटक-पटककर मार डाला


Mumbai Powai Child Murder Case: मुंबई के पवई में ममता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक पिता ने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को दीवार से पटक-पटककर मार डाला, क्योंकि उसका बेटा भूख लगने की वजह से रो रहा था. जानकारी के अनुसार, राजेश सिंह अपने परिवार से साथ पवई के गौतम नगर इलाके में रहते हैं. उनका 4 साल का बेटा यश कल सुबह भूख लगने की वजह से रो रहा था. जिसकी वजह से राजेश को गुस्सा आ गया और उसके लड़के को दीवार से पटक-पटककर मार दिया.

बताया जा रहा है कि लड़के की मौके पर ही मौत हो गई. राजेश की बहन ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजवाड़ी हॉस्पिटल भेज दिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. इस पूरे मामले पर पवई पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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पुलिस ने क्या कहा?

इस दुखद घटना पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राजेश प्रकाश सिंह गौतम नगर इलाके में अपनी मां, पत्नी और पांच और चार साल के दो बेटों के साथ रहता था. इसके अलावा अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का छोटा बेटा यश (4) एक विशेष बच्चा था और मुख्य रूप से दूध पर ही निर्भर था. राजेश बेरोजगार था और उसकी पत्नी कथित तौर पर लगभग 15 दिन पहले उसे और उनके बच्चों को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वह शराब का आदी था और परिवार का भरण-पोषण करने में असमर्थ था. उन्होंने आगे बताया कि बड़ा बेटा राजेश की एक बहन के साथ रह रहा था.

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दूध के लिए रो रहा था बच्चा

शुक्रवार तड़के यश दूध के लिए रोने लगा. बच्चे के रोने की आवाज से राजेश जाग गया और गुस्से में आकर उसने कथित तौर पर बच्चे को दरवाजे पर जोर से पटका और फिर बार-बार उसका सिर ज़मीन पर दे मारा. इसके बाद सुबह राजेश ने अपनी बहन को बताया कि यश की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पवई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. बच्चे को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरू में राजेश टालमटोल वाले जवाब दे रहा था, लेकिन लगातार पूछताछ के दौरान उसने अपने बेटे की हत्या करने की बात कबूल कर ली. मामले में आगे की जांच जारी है.

Tags: crime newshome-hero-pos-5mumbai news
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