Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया

Maharashtra News: महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए करीब 665 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई 20 जून 2026 को महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त एक रीसाइक्लिंग एवं डिस्पोजल यूनिट में कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई.

जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा अलग-अलग मामलों में जब्त किए गए करीब 1,275 किलोग्राम मादक पदार्थों में कोकीन, मेफेड्रोन (एमडी), गांजा, चरस, हेरोइन, इफेड्रिन पाउडर, हाइड्रो गांजा और 5,606 कोडीन मिश्रित बोतलें शामिल थीं. इन सभी मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 665 करोड़ रुपये बताई गई है.

भट्टी में जलाकर किया गया नष्ट

जब्त किए गए इन मादक पदार्थों को रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त डिस्पोजल यूनिट में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया.

यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के नेतृत्व में गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई. इस दौरान समिति के अध्यक्ष, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पुलिस उपायुक्त (एंटी नारकोटिक्स सेल) और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया.

कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- मुंबई पुलिस

मुंबई पुलिस ने कहा है कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ उसकी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. दस्तावेज़ में बताया गया है कि कुल 1,275 किलोग्राम मादक पदार्थ और 5,606 कोडीन मिश्रित बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया.

बता दें कि इससे पहले नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 अलग-अलग मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया था. इन ड्रग्स की कुल अनुमानित कीमत 18.63 करोड़ रुपये बताई गई थी.