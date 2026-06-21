Home > क्राइम > Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया

Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया

Mumbai News:  मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की ओर से जब्त किए गए मादक पदार्थों को रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त डिस्पोजल यूनिट में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया.

By: Hasnain Alam | Published: June 21, 2026 11:49:19 PM IST

665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट
665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट


Maharashtra News: महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में जब्त किए गए करीब 665 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थों को नष्ट कर दिया. यह कार्रवाई 20 जून 2026 को महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त एक रीसाइक्लिंग एवं डिस्पोजल यूनिट में कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई.

जानकारी के अनुसार, एंटी नारकोटिक्स सेल द्वारा अलग-अलग मामलों में जब्त किए गए करीब 1,275 किलोग्राम मादक पदार्थों में कोकीन, मेफेड्रोन (एमडी), गांजा, चरस, हेरोइन, इफेड्रिन पाउडर, हाइड्रो गांजा और 5,606 कोडीन मिश्रित बोतलें शामिल थीं. इन सभी मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत लगभग 665 करोड़ रुपये बताई गई है.

You Might Be Interested In

भट्टी में जलाकर किया गया नष्ट

जब्त किए गए इन मादक पदार्थों को रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित महाराष्ट्र सरकार से मान्यता प्राप्त डिस्पोजल यूनिट में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद भट्टी में जलाकर नष्ट किया गया.

यह कार्रवाई मुंबई पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) के नेतृत्व में गठित ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में संपन्न हुई. इस दौरान समिति के अध्यक्ष, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध), पुलिस उपायुक्त (एंटी नारकोटिक्स सेल) और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के अधिकारियों की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया.

कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी- मुंबई पुलिस

मुंबई पुलिस ने कहा है कि नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए मादक पदार्थों के खिलाफ उसकी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी. दस्तावेज़ में बताया गया है कि कुल 1,275 किलोग्राम मादक पदार्थ और 5,606 कोडीन मिश्रित बोतलों को कानूनी प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया.

बता दें कि इससे पहले नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत नवी मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 अलग-अलग मामलों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया था. इन ड्रग्स की कुल अनुमानित कीमत 18.63 करोड़ रुपये बताई गई थी.

Tags: crime newsMaharashtra Newsmumbai news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026
Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया
Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया
Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया
Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया