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4 साल तक बीवी मना रही थी आशिक के साथ रंगरलियां, 6 महीने पहले पति को लगी भनक… फिर जो हुआ

Mumbai Wife Killed Husband: एक लव अफेयर ने एक परिवार को तबाह कर दिया. चार साल पुराने अफेयर का नतीजा एक भयानक मर्डर में निकला, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को एक बोरे में भरकर खाड़ी में फेंक दिया.

By: Shristi S | Published: June 20, 2026 6:33:19 PM IST

मुंबई में पत्नी ने पति की हत्या कर दी
मुंबई में पत्नी ने पति की हत्या कर दी


Mira Road Murder Case: मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में एक लव अफेयर ने एक परिवार को तबाह कर दिया. चार साल पुराने अफेयर का नतीजा एक भयानक मर्डर में निकला, जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी और लाश को एक बोरे में भरकर खाड़ी में फेंक दिया.

यह चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब 8 मई को मीरा रोड में शांति नगर खाड़ी के पास एक बोरे में 35 साल के आदमी की लाश मिली. लाश के हाथ-पैर बंधे हुए थे और लाश को प्लास्टिक में लपेटकर बोरे में भरा गया था. जब पुलिस ने लाश की पहचान की, तो मृतक की पहचान शांति नगर इलाके के रहने वाले संजय (बदला हुआ नाम) के रूप में हुई.

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गला घोंटकर की गई हत्या

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि संजय की गला घोंटकर हत्या की गई थी. जांच के दौरान, पुलिस को यह भी पता चला कि संजय 3 मई से लापता था, लेकिन हैरानी की बात है कि किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी. इससे पुलिस को उसकी पत्नी पर शक हुआ. जब पुलिस ने पत्नी से पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसका पति शराबी था और अक्सर कई दिनों तक बाहर रहता था.

हालांकि, पुलिस को पक्का नहीं पता था. इसके बाद, उन्होंने पत्नी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स की जांच की, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ. जांच में पता चला कि महिला अपने पुराने स्कूल के दोस्त राजू (30) के लगातार संपर्क में थी. सख्ती से पूछताछ करने पर महिला टूट गई और उसने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी.

पूछताछ में आरोपी पत्नी ने क्या बताया?

पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने 2018 में संजय से शादी की थी, लेकिन वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी. इसी दौरान वह अपने स्कूल के दोस्त राजू के संपर्क में आई और पिछले चार साल से वे लव रिलेशनशिप में थे. वे फिजिकली भी करीब आ गए थे. करीब छह महीने पहले संजय को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चला.

इससे घर में रोज झगड़े होने लगे. घटना वाली रात इसी बात पर झगड़ा हुआ. झगड़े के दौरान राजू और संजय के बीच हाथापाई हो गई. आरोप है कि राजू ने संजय को जमीन पर गिरा दिया, जबकि उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए और फिर राजू ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

बॉडी को प्लास्टिक में लपेटा

हत्या के बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची. उन्होंने बॉडी को प्लास्टिक में लपेटा, एक बोरे में भरा और रात करीब 2 बजे बाइक पर शांति नगर खाड़ी ले गए. वहां उन्होंने बॉडी को खाड़ी में फेंक दिया. घर लौटने के बाद, महिला ने कमरे और फर्श की सफाई करके सबूत मिटाने की कोशिश की.

पुलिस ने इस मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में इस्तेमाल बाइक, मोबाइल फोन और रस्सी भी बरामद कर ली गई है. दोनों आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 103 और 238 के तहत हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया गया है. मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है.

Tags: crimeextra marital affairsmumbaiMurder
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