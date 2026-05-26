Maharashtra: मुंबई में मेफेड्रोन फैक्ट्री का पर्दाफाश 50 करोड़ से अधिक की ड्रग्स, केमिकल और हथियार बरामद; तीन आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra News: मुंबई पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अग्रीपाड़ा इलाके में संचालित मेफेड्रोन (MD) बनाने की अवैध फैक्ट्री को बेनकाब किया है. कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के अनुसार, 25 मई 2026 को एंटी-नारकोटिक्स सेल की कांदिवली यूनिट को गुप्त सूचना मिली थी कि अग्रीपाड़ा स्थित एक रिहायशी इमारत में बड़े पैमाने पर मेफेड्रोन तैयार किया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारकर पूरी लैब को नष्ट कर दिया.

8 किलो 305 ग्राम लिक्विड मेफेड्रोन बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 किलो 305 ग्राम लिक्विड मेफेड्रोन और अन्य सामग्री बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत 29 करोड़ 08 लाख 23 हजार 100 रुपये बताई गई है. इसके अलावा 6 किलो 188 ग्राम तैयार मेफेड्रोन (MD) भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ 65 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई है.

पुलिस ने कुल 14 किलो 493 ग्राम मेफेड्रोन, ड्रग्स निर्माण में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, कच्चा माल, मशीनरी और अन्य उपकरण जब्त किए हैं. बरामद सामग्री की कुल कीमत 50 करोड़ 74 लाख 03 हजार 100 रुपये बताई गई है.

19 जिंदा कारतूस भी किए गए बरामद

कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से एक देसी पिस्तौल और 19 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 64 हजार रुपये बताई गई है.

इस मामले में एंटी-नारकोटिक्स सेल कांदिवली यूनिट ने जी.आर. नंबर 54/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 8(ए), 22(ए), 29 तथा भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार आरोपियों को 26 मई 2026 को अदालत में पेश किया गया.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.