चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

Mumbai Local Train Murder: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. मंगलवार देर रात फर्स्ट क्लास कोच में दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह ट्रेन से उतरकर बिना किसी घबराहट के स्टेशन से बाहर जाता दिखाई दे रहा है.

जानकारी के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब मुंबई में बारिश के बीच लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास कोच चल रहा था. कोच का दरवाजा बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच बहस शुरू हुई. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया और 27 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया.मृतक की पहचान विरार निवासी मयंक रमेश लोहार के रूप में हुई है, जो पेशे से सेल्समैन बताया जा रहा है.

चाकू से कई वार कर दी हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने गुस्से में मयंक पर चाकू से कई वार किए. हमले के बाद कोच में अफरा-तफरी मच गई. घायल युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.घटना के बाद ट्रेन की फर्श पर खून फैला हुआ दिखाई दिया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई.

यात्रियों को भी धमकाया

बताया जा रहा है कि जब कुछ यात्रियों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वह चाकू लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ा. इससे लोग पीछे हट गए और आरोपी को भागने का मौका मिल गया. घटना के बाद सामने आए वीडियो में आरोपी ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दे रहा है. उसके हाथ में चाकू देखा जा सकता है और वह बिना किसी घबराहट के स्टेशन परिसर से बाहर निकलता नजर आता है. CCTV फुटेज अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है.

पुलिस जांच में जुटी