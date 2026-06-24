Home > क्राइम > चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

Mumbai Local Train Murder: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. मंगलवार देर रात फर्स्ट क्लास कोच में दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 24, 2026 6:16:25 PM IST

मुंबई लोकल ट्रेन में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.
मुंबई लोकल ट्रेन में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई.


Mumbai Local Train Murder: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में एक मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. मंगलवार देर रात फर्स्ट क्लास कोच में दरवाजा बंद करने को लेकर हुई बहस के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद आरोपी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह ट्रेन से उतरकर बिना किसी घबराहट के स्टेशन से बाहर जाता दिखाई दे रहा है.
 
जानकारी के मुताबिक, घटना उस समय हुई जब मुंबई में बारिश के बीच लोकल ट्रेन का फर्स्ट क्लास कोच चल रहा था. कोच का दरवाजा बंद करने को लेकर यात्रियों के बीच बहस शुरू हुई. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति ने चाकू निकाल लिया और 27 वर्षीय युवक पर हमला कर दिया.मृतक की पहचान विरार निवासी मयंक रमेश लोहार के रूप में हुई है, जो पेशे से सेल्समैन बताया जा रहा है.

चाकू से कई वार कर दी हत्या

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपी ने गुस्से में मयंक पर चाकू से कई वार किए. हमले के बाद कोच में अफरा-तफरी मच गई. घायल युवक को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी मौत हो गई.घटना के बाद ट्रेन की फर्श पर खून फैला हुआ दिखाई दिया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई.

यात्रियों को भी धमकाया

बताया जा रहा है कि जब कुछ यात्रियों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वह चाकू लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ा. इससे लोग पीछे हट गए और आरोपी को भागने का मौका मिल गया.घटना के बाद सामने आए वीडियो में आरोपी ट्रेन से उतरते हुए दिखाई दे रहा है. उसके हाथ में चाकू देखा जा सकता है और वह बिना किसी घबराहट के स्टेशन परिसर से बाहर निकलता नजर आता है. CCTV फुटेज अब पुलिस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है.

 पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. CCTV फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.इस घटना ने एक बार फिर लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा और बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामूली विवाद का हत्या जैसी वारदात में बदल जाना यात्रियों के लिए चिंता का विषय बन गया है.




 

Tags: Mayank Ramesh LoharMumbai Crime NewsMumbai local train murderMumbai train stabbing case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शरीर को मजबूत बनाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 24, 2026

ज्यादा अलसी के बीज खाने के नुकसान

June 24, 2026

बॉलीवुड की 6 धमाकेदार मल्टीस्टारर फिल्में

June 24, 2026

श्रद्धा कपूर की अपकमिंग फिल्म कौन सी है?

June 24, 2026

कौन हैं प्रणीति शिंदे?

June 24, 2026

बैंक से 10 लाख कैश निकाला तो लगेगा टैक्स? जानें...

June 24, 2026
चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO
चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO
चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO
चलती लोकल बनी मौत की ट्रेन! मामूली विवाद के बाद युवक पर चाकू से हमला, सामने आया रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO