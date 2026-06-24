Home > क्राइम > चलती मुंबई लोकल ट्रेन में खून-खराबा, गेट बंद करो विवाद बना… चाकू मारकर युवक की हत्या; जानें पुलिस ने आरोपी को कैसे दबोचा?

चलती मुंबई लोकल ट्रेन में खून-खराबा, गेट बंद करो विवाद बना… चाकू मारकर युवक की हत्या; जानें पुलिस ने आरोपी को कैसे दबोचा?

Mumbai Local Train Murder Case: मुंबई लोकल ट्रेन में मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. रेलवे पुलिस की एक टीम ने उसे कुर्ला में पकड़ा. आरोपी को पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस की छह टीमें लगाई गई थीं.

By: Shristi S | Last Updated: June 24, 2026 5:54:20 PM IST

आरोपी ने मुंबई लोकल में युवक की चाकू मारकर हत्या की
आरोपी ने मुंबई लोकल में युवक की चाकू मारकर हत्या की


Mumbai Local Train Murder: मुंबई लोकल ट्रेन में मर्डर केस के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. रेलवे पुलिस की एक टीम ने उसे कुर्ला में पकड़ा. आरोपी को पकड़ने के लिए रेलवे पुलिस की छह टीमें लगाई गई थीं.

गिरफ्तार आरोपी का नाम रोशन सुवर्णा है, जो 30 साल का है. पुलिस ने आरोपी के पिता से कड़ी पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन पता चली और उसे पकड़ लिया गया.

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ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर बहस हुई

बताया जा रहा है कि कांदिवली और बोरीवली स्टेशनों के बीच भारी बारिश के दौरान, यात्रियों में लोकल ट्रेन का गेट बंद करने को लेकर बहस हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि आरोपी ने तुरंत चाकू निकाला और मयंक लोहार, जो पेशे से सेल्समैन थे, नाम के आदमी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. हत्या के बाद, आरोपी ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही उतरकर भाग गया.

GRP बोरीवली ने केस दर्ज किया

सूचना मिलने पर, RPF और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) के लोग मुंबई लोकल ट्रेन के कोच में पहुंचे और चाकू लगे यात्री की मदद की. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हो गई. बोरीवली पुलिस स्टेशन (GRP) ने केस दर्ज किया. CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों से आरोपी की पहचान करने के बाद, उसे पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गईं.

रात करीब 1 बजे, मुंबई सेंट्रल के ADRM और सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर बोरीवली स्टेशन पहुंचे और घटना का जायजा लिया. वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि जानकारी मिलते ही इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया था. रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, GRP और मेडिकल स्टाफ ने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया और घायलों को तुरंत मेडिकल मदद दी. CCTV फुटेज और दूसरे सबूत भी संभालकर रखे गए और जांच एजेंसियों को सौंप दिए गए.

Tags: crimemumbaiMurder
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