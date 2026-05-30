Mumbai Crime: मुंबई में पति की हैवानियत, 4 घंटे तक मुर्गा बनाकर करता रहा… भागकर मायके पहुंची युवती तो चाकू से किया कांड

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र के मुंबई से पति की क्रूरता का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक पति ने पत्नी को 4 घंटों तक मुर्गा बनाकर रखा और उसे घर के भीतर बंद कर दिया. इसके बाद जब महिला किसी तरह वहां से निकलकर अपने माता-पिता के घर पहुंच गई, तो आरोपी वहां भी उसका पीछा करते हुए आ गया और उस पर चाकू से हमला कर दिया.

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान 25 साल के अरबाज सैयद के रूप में हुई है. अरबाज का उसकी पत्नी के साथ किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हुआ था. इसके बाद अरबाज ने आपा खो दिया और पत्नी को घर के अंदर बंधक बना लिया.

चेहरे पर तेजाब फेंकने की भी दी धमकी

आरोप है कि उसने तलवार दिखाकर पत्नी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वह उसके चेहरे पर तेजाब फेंक देगा. हैवानियत की हद पार करते हुए आरोपी ने अपनी पत्नी को सजा के तौर पर करीब 4 घंटे तक ‘मुर्गा’ बनाकर रखा और लगातार मारपीट करता रहा.

पीड़िता किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटने में कामयाब रही. वह अपनी जान बचाने के लिए भागकर सीधे अपने मायके पहुंच गई. लेकिन, अरबाज का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, वह उसका पीछा करते हुए उसके मायके भी पहुंच गया.

ससुराल में भी अरबाज ने जमकर काटा हंगामा

मायके पहुंचकर अरबाज ने जमकर हंगामा काटा. जब परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने तैश में आकर चाकू निकाला और अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

ऐसे में पीड़िता के परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी करके आरोपी अरबाज सैयद को हिरासत में ले लिया.

अरबाज पर 19 आपराधिक मामले पहले से दर्ज

अरबाज एक पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 19 गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. पत्नी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी अरबाज के खिलाफ हत्या के प्रयास और बंधक बनाने जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.