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Railway Cable Theft: 7 मीटर केबल चोरी से थम गई ट्रेनों की रफ्तार! दो महिलाओं की करतूत से 19 ट्रेनें हुईं लेट

Railway Cable Theft: मध्य प्रदेश के सतना जिले के लगरगवां स्टेशन के पास सिग्नल की 7 मीटर केबल चोरी होने से मुंबई-हावड़ा रेलवे रूट पर रेल संचालन प्रभावित हो गया. सिग्नल सिस्टम बाधित होने के कारण अप और डाउन दिशा की 19 ट्रेनें तथा कई मालगाड़ियां देरी का शिकार हुईं.

By: Ranjana Sharma | Published: June 19, 2026 2:04:40 PM IST

केबल चोरी के बाद ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित
केबल चोरी के बाद ट्रेनों का संचालन हुआ प्रभावित


Railway Cable Theft: देश के सबसे व्यस्त रेल मार्गों में शामिल मुंबई-हावड़ा रेलवे रूट पर सिग्नल की केबल चोरी होने से रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया. मध्य प्रदेश के सतना जिले के लगरगवां स्टेशन के पास हुई इस घटना के कारण अप और डाउन लाइन की कई ट्रेनें निर्धारित समय पर नहीं चल सकीं. सिग्नल प्रणाली बाधित होने के चलते रेल अधिकारियों को विशेष सावधानी के साथ ट्रेनों का संचालन कराना पड़ा. घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं को चोरी की गई केबल के साथ गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों के खिलाफ रेलवे संपत्ति से जुड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

सुबह के समय कटी सिग्नल केबल

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 8 बजे लगरगवां स्टेशन के नजदीक सिग्नल सिस्टम से जुड़ी लगभग 7 मीटर लंबी केबल काट ली गई. सिग्नल केबल कटते ही रेल संचालन प्रभावित हो गया और रेलवे अधिकारियों को तुरंत स्थिति संभालने के लिए मैदान में उतरना पड़ा. सिग्नल प्रणाली बाधित होने के कारण ट्रेनों की सामान्य आवाजाही प्रभावित हुई और रेल प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गाड़ियों का संचालन करना पड़ा. करीब तीन घंटे तक स्थिति सामान्य नहीं हो सकी, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा.

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ऑथोरिटी पर चलानी पड़ीं ट्रेनें

सिग्नल सिस्टम प्रभावित होने के बाद रेल अधिकारियों ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों का परिचालन विशेष अनुमति यानी ‘ऑथोरिटी’ पर कराया. इस प्रक्रिया में प्रत्येक ट्रेन को अतिरिक्त सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया जाता है, जिससे गति और संचालन दोनों प्रभावित होते हैं. करीब दो घंटे तक ट्रेनें इसी व्यवस्था के तहत चलाई गईं. बाद में सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के इंजीनियरों ने क्षतिग्रस्त केबल को जोड़ने और तकनीकी खामी दूर करने का काम शुरू किया. मरम्मत पूरी होने के बाद रेल संचालन धीरे-धीरे सामान्य हो सका.

19 यात्री ट्रेनें और कई मालगाड़ियां हुईं प्रभावित

केबल चोरी की इस घटना का असर अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलने वाली ट्रेनों पर पड़ा. रेलवे सूत्रों के अनुसार कुल 19 ट्रेनें देरी का शिकार हुईं. अप दिशा में प्रभावित होने वाली प्रमुख ट्रेनों में अयोध्या-एलटीटी, गोरखपुर-एलटीटी, दानापुर-एसएमवीटी, दरभंगा-अहमदाबाद, वाराणसी-एकतानगर और सतना-कटनी मेमू शामिल रहीं. वहीं डाउन दिशा में डॉ. आंबेडकर नगर-रीवा, एलटीटी-दानापुर, जबलपुर-रीवा शटल सहित अन्य ट्रेनें प्रभावित हुईं. इसके अलावा पांच से अधिक मालगाड़ियों के संचालन पर भी असर पड़ा, जिससे रेल नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव बना.

घेराबंदी कर RPF ने पकड़ीं आरोपी महिलाएं

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल सक्रिय हो गया. आरपीएफ पोस्ट प्रभारी वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में टीम तुरंत मौके की ओर रवाना हुई और आसपास के क्षेत्र में घेराबंदी शुरू की गई. जांच और तलाशी अभियान के दौरान दो महिलाओं को चोरी की गई केबल के साथ पकड़ा गया. दोनों महिलाएं केबल लेकर मौके से भागने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आरपीएफ टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. आरपीएफ के अनुसार गिरफ्तार महिलाओं की पहचान कल्ली उर्फ सुखवंती (55) पत्नी भोदल तथा चिददी उर्फ चिंतामणि पत्नी रामलाल बांसोड़ के रूप में हुई है. दोनों के कब्जे से चोरी की गई रेलवे सिग्नल केबल बरामद कर ली गई. पूछताछ के दौरान उनसे केबल चोरी के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि घटना में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं.

रेल संपत्ति कानून के तहत दर्ज हुआ मामला

रेलवे सुरक्षा बल ने दोनों महिलाओं के खिलाफ रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि रेलवे की तकनीकी संपत्तियों के साथ छेड़छाड़ न केवल अपराध है बल्कि इससे हजारों यात्रियों की सुरक्षा और रेल संचालन भी प्रभावित होता है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और रेलवे प्रशासन ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

Tags: mumbai howrah rail routerailway cable theft
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