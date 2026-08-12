कमरे में ले जाकर पति ने पत्नी संग किया ऐसा कांड, खून से लथ-पथ हो गया रूम; दूसरे मर्द संग चक्कर का था शक

Mumbai Crime: मुंबई से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मुंबई के मालाड पूर्व स्थित कुरार गांव के तानाजी नगर में घरेलू विवाद ने एक परिवार को तबाह कर दिया. हुआ कुछ यूँ कि रविवार सुबह पारिवारिक कलह के दौरान पति आकाश सालुंखे ने अपनी 29 साल की पत्नी सुचिता सालुंखे की बेरहमी से हत्या कर दी. दरअसल, उसने चाकू से वार कर उसे बेरहमी से मार दिया. इतना ही नहीं पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी खुद घायल पत्नी को ऑटो से शताब्दी अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से फरार हो गया. डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.

आखिर क्यों किया पत्नी का ये अंजाम

पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि आरोपी आकाश और सुचिता की 2022 में लव मैरिज हुई थी और ये शादी परिवार की सहमति के बिना हुई थी. जिसके लिए परिवार ने दोनों को घर से बाहर कर दिया था जिसके चलते दोनों पति पत्नी किराए के मकान में रहते थे. पैसों की किल्लत के चलते पत्नी बाहर एक पैथोलॉजी में काम करने जाती थी. पति को अपनी पत्नी के नौकरी पर जाने को लेकर उसके चरित्र पर शक था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. पुलिस के अनुसार आरोपी शराब और नशे का भी आदी बताया जा रहा है.

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ऐसे कर डाली हत्या

जानकारी के मुताबिक रविवार तड़के घरेलू विवाद के दौरान पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर गुस्से में पत्नी पर चाकू से कई वार कर दिए. महिला गंभीर रूप से घायल होकर खून से लथपथ हो गई. वारदात के बाद आरोपी ने गंभीर रूप से घायल पत्नी को खुद ऑटो से शताब्दी अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद आरोपी पुलिस को सूचना दिए बिना अस्पताल से फरार हो गया. इस दर्दनाक घटना के बाद दंपति का चार वर्षीय बच्चा भी बेसहारा हो गया है. परिवार और पड़ोसियों के बीच इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश और सदमा है.

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