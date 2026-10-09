Mumbai Crime: चिकन बिरयानी में मिलाया जहर, फिर अपने हाथों से घोंट दिया बेटी का गला; दूसरे निकाह के चक्कर में पिता का खौफनाक कांड

Mumbai Father Kills Daughter: मुंबई में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पिता और बेटी के रिश्ते को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी करना चाह रहे एक पिता ने अपनी ही 20 साली की बेटी को पहले चिकन बिरयानी में जहर दिया और फिर उसका गला घोंट दिया. हैरानी की बात यह है कि आरोपी की छोटी बेटी भी कथित तौर पर उसी बिरयानी को खाकर सोने गई थी, लेकिन रात में अपनी मौसी के घर चले जाने से उसकी जान बच गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह और घटनाक्रम की जांच अभी जारी है.

कौन है आरोपी पिता शरीफ रजा हुसैन खान?

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान रजा हुसैन (45) के तौर पर हुई है. रजा पेशे से कारपेंटर है और मुंबई के वडाला ईस्ट स्थित मडोना कॉलोनी के शेख मिस्त्री दरगाह रोड इलाके में अपने तीन बच्चों के साथ रहता था. नवंबर 2025 में उसकी पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी. इसके बाद वह दूसरी बार निकाह करना चाहता था, लेकिन उसकी दोनों बेटियां रिफत (20) और नुजहत (16) इसके खिलाफ थीं. आरोपी का एक 10 साल का बेटा भी था जिसका नाम अहमद है. परिवार में इस मुद्दे पर अक्सर विवाद होने की बात सामने आई है.

बेटियों के लिए आरोपी पिता लाया चिकन बिरयानी

2 अक्टूबर को शरीफ दोनों बेटियों कि लिए चिकन बिरयानी लेकर घर पहुंचा था. आरोप है कि उसने खाने में जहर मिलाया था. बिरयानी खाने के बाद दोनों बहनें सोने के लिए छत पर चली गईं. कुछ देर बाद उमस के कारण नुजहत जो की छोटी बहन थी, अपनी मौसी गौसिया के घर चली गई. जांचकर्ताओं को आशंका है कि अगर वह घर पर रुकती, तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी.

सुबह बेसुध मिली रिफत

3 अक्टूबर की सुबह करीब 5 बजे शरीफ कथित तौर पर गौसिया के घर पहुंचा और बताया कि रिफत बेसुध पड़ी है. इसके बाद परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. शुरुआत में मौत को बिरयानी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से जोड़कर देखा गया. हालांकि, अस्पताल ले जाते समय शरीफ के व्यवहार पर संदहे होने और डॉक्टरों को रिफत की गर्दन पर निशान दिखाने के बाद जांच का रुख बदल गया.

पोस्टमार्टम में मिले गर्दन पर दबाव के निशान

पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम में दम घुटने और गर्दन पर दबाव पड़ने के संकेत मिले. गर्दन पर लिगेचर यानी किसी वस्तु से दबाव पड़ने के निशान भी सामने आए. नमूनों को सुरक्षित रखकर हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच और रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजने की प्रक्रिया की गई.

पुलिस हिरासत में आरोपी

पोस्टमार्टम से मिली जानकारी और घटनाक्रम की पड़ताल के बाद वडाला पुलिस ने शरीफ रजा हुसैन खान को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. जांच में बिरयानी में कथित तौर पर जहर मिलाने, गला घोंटने और दूसरी शादी को लेकर हुए पारिवारिक विवाद की भूमिका की पड़ताल की जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई फॉरेंसिक रिपोर्ट और जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी.