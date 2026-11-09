Mumbai Crime: रात 1 बजे के बाद पति-पत्नी के बीच क्या हुआ? 5 बजे बेटा कमरे में घुसा तो चौंक गया

Mumbai Crime: जहां एक ओर पूरा देश रविवार (09 नवंबर, 2026) को दीवाली का त्योहार मना रहा था तो वहीं इससे एक दिन पहले शनिवार सुबह नालासोपारा स्थित अपने घर में 50 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी. उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है. इसके कुछ घंटों बाद उसने खुद भी आत्महत्या कर ली. उसका शव ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर मिला.घटना का पता चलने के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति की तलाश शुरू की. बाद में उन्हें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) से पता चला कि ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन के सामने कूदने से उसकी मौत हो गई है.

पति को था अवैध संबंध का शक

जांच में सामने आया कि पति की उम्र 50 जबकि पत्नी की आयु 41 वर्ष थी. यह दंपती नालासोपारा के ताकीपाडा का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, पति को शक था कि उसकी पत्नी के अन्य पुरुषों के साथ संबंध हैं, क्योंकि उसके घर पर ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता अक्सर उनके घर आते-जाते रहते थे. इस वजह से उनके बीच अक्सर बहस होती थी और इस दौरान वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था.

रातभर पति-पत्नी देखते रहे टीवी

दंपती के 18 वर्षीय बेटे ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार रात उसके माता-पिता ने एक साथ खाना खाया और रात करीब 1 बजे तक अपने बेडरूम में टीवी देखते रहे. जब वह सुबह 5 बजे उठा, तो उसने देखा कि घर का मुख्य लकड़ी का दरवाजा खुला था, जबकि बाहर का लोहे का सुरक्षा दरवाजा बाहर से बंद था.

इसके बाद वह अपने माता-पिता के बेडरूम में गया और देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था. लाइट जलाने पर उसने अपनी मां को दरवाजे के पास फर्श पर पड़ा देखा जबकि उसके पिता वहां नहीं थे. बेटे ने तुरंत अपनी मौसी को फोन किया, जो महिला को अस्पताल ले गईं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बेटा था 5 स्टार होटल में मैनेजर

इस घटना के बाद पुलिस ने उस आदमी की तलाश शुरू कर दी. बाद में उन्हें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) से पता चला कि ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन पर एक चलती ट्रेन के सामने कूदने से उसकी मौत हो गई है. बेटे ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि उसके पिता ग्रांट रोड पर टू-व्हीलर गैरेज चलाते थे, जबकि उसका 21 साल का बड़ा भाई अंधेरी के एक फाइव-स्टार होटल में मैनेजर है. उनकी मां घर से ही ट्यूशन पढ़ाती थीं. नालासोपारा पुलिस ने उस आदमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, इन मौतों से जुड़ी परिस्थितियों की आगे की जांच चल रही है.

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