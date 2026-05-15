Mumbai Crime: गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त के साथ पार्टी से पहले बेटे ने मां के साथ किया कांड, पुलिस ने पकड़ा तो बोला- ‘मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के…’

Maharashtra Crime News: मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित संतोष नगर इलाके में मां और बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई. प्रेमिका के जन्मदिन की पार्टी के लिए बेटे ने मां के पुस्तैनी गहने चुरा लिए. फिर उसे बेचकर प्रेमिका का जन्मदिन मनाया. दिंडोशी पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही चोरी किए गहने भी जब्त कर लिए हैं.

दिंडोशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महेंद्र शिंदे के अनुसार, साधना गुप्ता (47) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर में रखे सोने-चांदी के गहने और नगदी चोरी हो गई है, जिसकी कुल कीमत करीब 3 लाख 32 हजार रुपये है.

शक के आधार पर पुलिस ने महिला के बेटे को पकड़ा

उनकी शिकायत पर दिंडोशी पुलिस ने जांच शुरू की. तकनीकी जांच, मुखबिर की सूचना और लगातार पूछताछ के बाद शक के आधार पर पुलिस ने शिकायतकर्ता के छोटे बेटे प्रियंशु जीवन गुप्ता (29) को हिरासत में लिया.

पूछताछ में प्रियांशु ने कई खुलासे किए. पहले चोरी करने की बात कबूलने से मना किया और खुद अपनी मां की कसम खाकर कहा कि ‘मैंने चोरी नहीं की’, लेकिन जब पुलिस ने अपने स्टाइल में पूछताछ शुरू की तो आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली.

‘गर्लफ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए पैसे चाहिए थे’

आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि ‘मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए घर में रखे मां के गहने चुराए और उसे बेचकर प्रेमिका और उसकी एक और साथी के साथ जन्मदिन की पार्टी की.’

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी किया गया करीब 33 ग्राम सोने और 22 ग्राम चांदी के गहने बरामद किए. कुल मिलाकर लगभग 88 प्रतिशत चोरी का माल पुलिस ने रिकवर कर लिया है।. आरोपी ने गहने बेचकर मिले पैसे से ड्रग्स और प्रेमिका की पार्टी के लिए खर्च कर दिए.

गहने खरीदने वालों की भी हो रही जांच

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने चोरी के गहने अलग-अलग लोगों को बेच दिए थे, जिनसे गहने रिकवर किए गए हैं. अब उन लोगों की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने आरोपी से सोना खरीदा था.

यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में दिंडोशी पुलिस स्टेशन की टीम ने की. पुलिस उप निरीक्षक अजीत देसाई और उनकी टीम मामले की आगे की जांच कर रही है.