Delhi Crime: कैंची से गोदकर उड़ा दिए दोस्त के चीथड़े, ठीक 15 मिनट पहले किया साथ नाश्ता; मुखर्जी नगर में खूनी वारदात

Mukherjee Nagar Crime: भीड़भाड़ से भरी दिल्ली में बढ़ते अपराध ने हर किसी को झंकझोर कर रख दिया है. वहीँ अब दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में एक ऐसा हत्याकांड सामने आया है जिसे जानने के बाद आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. इस एक हत्या ने स्थानीय निवासियों को स्तब्ध कर दिया है. दरअसल, यहां एक व्यक्ति की कैंची से बेरहमी से हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, हत्यारा वही व्यक्ति था जिसके साथ वो कुछ ही पल पहले बैठकर नाश्ता कर रहा था. बता दें कि यह घटना हडसन लेन पर स्थित एक गद्दे की दुकान पर हुई, जहाँ दो सहकर्मियों के बीच हुई एक छोटी सी कहा-सुनी एक खूनी त्रासदी में बदल गई.

कैंची से गोदकर हत्या

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक की पहचान दिलबहार के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का रहने वाला था. इतना ही नहीं बल्कि वो कई सालों से इस गद्दे की दुकान पर काम कर रहा था और पटेल चेस्ट इलाके में किराए के मकान में रहता था. बताया जा रहा है कि आरोपी अशफाक मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है और वो भी इसी दुकान पर काम करता था. पुलिस ने इस अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच में जुट गई है.

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थोड़ी देर पहले किया नाश्ता फिर…

मीडिया से बातचीत करते हुए दुकान के मालिक शाहवेज़ आलम ने बताया कि घटना से पहले, दोनों कर्मचारियों ने साथ बैठकर हस्ते-खेलते नाश्ता किया था. इतना ही नहीं उस समय, उनके बीच किसी बड़े विवाद के पनपने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था. वहीँ शाहवेज़ आलम का कहना है कि उन दोनों के बीच पहले से भी किसी गंभीर दुश्मनी का कोई संकेत नहीं था. इतना ही नहीं शाहवेज़ ने आगे बताया कि किसी बात को लेकर अचानक दोनों के बीच बहस छिड़ गई, और लगभग तुरंत ही, दोनों हाथापाई पर उतर आये. उन्होंने कहा कि यह समझना अभी भी मुश्किल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने आरोपी को इतनी हिंसक हद तक जाने के लिए उकसा दिया.

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