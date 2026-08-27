Home > क्राइम > जिस गर्लफ्रेंड के लिए करवाया पेपर लीक उसी के बदले तेवर, ब्रेकअप का दर्द सह नहीं पाए प्रेमी ने खोला राज़; MPSC परीक्षा में ऐसे हुआ बड़ा खेल

जिस गर्लफ्रेंड के लिए करवाया पेपर लीक उसी के बदले तेवर, ब्रेकअप का दर्द सह नहीं पाए प्रेमी ने खोला राज़; MPSC परीक्षा में ऐसे हुआ बड़ा खेल

MPSC Paper Leak: महाराष्ट्र में लोक सेवा आयोग की परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने पूरे परीक्षा सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By: Shristi S | Published: August 27, 2026 4:27:19 PM IST

महाराष्ट्र में प्रेमिका को पास कराने के लिए आरोपी ने किया MPSC पेपर लीक
महाराष्ट्र में प्रेमिका को पास कराने के लिए आरोपी ने किया MPSC पेपर लीक


MPSC Paper Leak Case: महाराष्ट्र में लोक सेवा आयोग की (MPSC) की ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. इस मामले में एक ऐसी प्रेम कहानी सामने आई है, जिसने पूरे परीक्षा सिस्टम की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड को परीक्षा में पास कराने के लिए MPSC से जुड़े लोगों की मदद से पेपर के सवाल हासिल किए. गर्लफ्रेंड परीक्षा में पास हुई, लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते में दरार आ गई. ब्रेकअप के बाद कथित तौर पर इसी युवक ने पेपर लीक की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई और मामले की परतें खुलने लगीं.

गर्लफ्रेंड के लिए जुटाए गौरव ने परीक्षा के सवाल

पुलिस की जांच के मुताबिक, आरोपी गौरव पाटिल ने अपनी गर्लफ्रेंड ऋतुजा पाटील को परीक्षा में मदद पहुंचाने के लिए कथित तौर पर पेपर के सवाल हासिल किए. जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले सवालों का एक सेट कुछ लोगों तक पहुंचाया गया था. व्हाट्सऐप (WhatsApp) बातचीत भी जांच का हिस्सा बनी है. बताया जा रहा है कि गौरव ने रजित पाटिल को बताया था कि नंदुरबार स्थित कौटिल्य फाउंडेशन से जुड़े प्रवीण पाटिल ने से MPSC परीक्षा के सवाल उपलब्ध कराए थे. बातचीत में करीब 80 सवालों का जिक्र होने की बात सामने आई है. पुलिस अब इन चैट और अन्य सबूतों की जांच कर रही है.

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गर्लफ्रेंड के पास होते ही बदल गए तेवर

आरोप है कि पेपर के सवाल मिले से गर्लफ्रेंड को परीक्षा में फायदा हुआ और वह चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ी. लेकिन इसके बाद दोनों के रिश्ते में तनाव बढ़ गया. कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. कथित तौर पर रिश्ते के टूटने से नाराज गौरव ने ही MPSC को पेपर लीक की जानकारी दे दी. यहीं से इस पूरे मामले की जांच ने नया मोड़ लिया. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका खंगालनी शुरू की और कथित पेपर लीक का नेटवर्क सामने आने लगा.

6 गिरफ्तार अधिकारी आरोपी

मुंबई क्राइम ब्रांच ने मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें MPSC के तीन अधिकारी भी शामिल हैं. इनके नाम हैं-

  • असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर विश्वेश्वर दत्तात्रेय नकाते
  • गोपाल भट्टू मराठे
  • अंडर सेक्रेटरी अभिजीत गणपतराव लेंदवे
  • प्रवीण दिलीप पाटिल कौटिल्य अकॅडमी संचालक
  • अमृत नामदेव पाटील मुख्याध्यापक
  • लोकेश उर्फ गौरव राजेंद्र पाटिल

22 मार्च को हुई थी परीक्षा

MPSC ने ड्रग इंस्पेक्टर (ग्रुप-बी) पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की थी. इसके नतीजे 12 जून को घोषित हुए. इसके बाद सैकड़ों उम्मीदवारों के इंटरव्यू भी हुए. परीक्षा से पहले कुछ अभ्यर्थियों तक सवाल पहुंचने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू हुई. जांच में गोपनीयता नियमों के उल्लंघन की बात सामने आने के बाद MPSC ने संबंधित भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है. आयोग अब परीक्षा दोबारा आयोजित करेगा और नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी. पहले आवेदन करने वाले उम्मदीवारों से दोबारा आवेदन के लिए ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी.

फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा के सवाल सबसे पहले किसके पास पहुंचे और फिर उन्हें कितने लोगों तक पहुंचाया गया. इस मामले में सामने आई कथित प्रेम कहानी ने जांच को जरूर अलग मोड़ दिया है, लेकिन असली सवाल परीक्षा की गोपनीयता और भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर है. पुलिस अब WhatsApp बातचीत समेत सभी सबूतों के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच कर ही है.

Tags: crimeMaharashtraMPSC
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