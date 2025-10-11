करवा चौथ पर मां ने खुद और मासूम बच्चे पर डाला तेजाब, तड़पते-तड़पते निकल गई जान; पास बैठकर रोता रहा बेचारा पति!
Crime News: मध्य प्रदेश के इंदौर में करवा चौथ के मौके पर एक हैरान कर देने वाली खतना घाटी. दरअसल, करवा चौथ से एक दिन पहले गुरुवार शाम एक नवविवाहिता ने अपने छह महीने के बेटे को गोद में लेकर खुद पर तेज़ाब डाल दिया.

By: Heena Khan | Published: October 11, 2025 9:46:17 AM IST

MP Crime News: करवा चौथ के मौके पर हर कोई जश्न में डूबा हुआ था, वहीं महिलाएं भी करवा चौथ की तैयारी में लगी हुईं थी. लेकिन इंदौर में एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आपके हाथ-पैर कांप उठेंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश के इंदौर में करवा चौथ के मौके पर एक हैरान कर देने वाली खतना घाटी. दरअसल, करवा चौथ से एक दिन पहले गुरुवार शाम एक नवविवाहिता ने अपने छह महीने के बेटे को गोद में लेकर खुद पर तेज़ाब डाल दिया. आपको बता दें इस घटना के समय मां और बेटा घर पर अकेले थे. इस दौरान दोनों तेज़ाब से बुरी तरह झुलस गए. और फर्श पर तड़पते- तोड़ दिया. इस दौरान परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए, जिसके बाद गुरुवार रात बच्चे की और शुक्रवार सुबह मां की मौत हो गई. 

जानिये पूरा मामला

घटना राऊ थाना क्षेत्र के बृज विहार कॉलोनी में हुई. पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार शाम करीब छह बजे हुई, लेकिन पुलिस को अस्पताल से रात नौ बजे सूचना मिली.खबरों के मुताबिक, कैलाश पटेल अपने परिवार के साथ यहीं रहते हैं. उनकी 23 वर्षीय पत्नी सुमन ने अपने छह महीने के बेटे प्रथम पर भी तेजाब फेंक दिया. परिवार के सदस्यों के अनुसार, उनकी शादी को तीन साल हो चुके थे. सुमन अक्सर घर पर ही रहती थी. इस घटना से परिवार और आसपास के इलाके में मातम छा गया है.

कहां था पति? 

जांच के दौरान इस बात का पता चला कि इस घटना के वक़्त सुमन घर के पीछे वाले कमरे में अकेली थी. उसका पति कैलाश रोज़ाना की तरह फ़ैक्ट्री में काम करने गया था. उसके ससुराल वाले किसी रिश्तेदार के घर गए थे. लगभग तीन घंटे बाद जब परिवार लौटा, तो सुमन ने दरवाज़ा नहीं खोला था. उन्हें पहले लगा कि वो अपने बच्चे के साथ सो रही होगी. जब बार-बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाज़ा तोड़ा गया. अंदर का नज़ारा देखकर सभी दंग रह गए. महिला और बच्चा बुरी तरह झुलस गए थे. पारिवारिक कलह को आत्महत्या का संभावित कारण माना जा रहा है. वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

