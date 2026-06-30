प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल

MP Crime News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लापता हुई एक नाबालिग किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने दूसरी शादी तय होने के बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को राजस्थान के दौसा जिले में जमीन में दफना दिया. करीब तीन महीने बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया है. शव की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी.

पुलिस के मुताबिक, मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के राजोदा गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी 28 मार्च 2026 को अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने गांव के ही युवक बृजेश राठौड़ पर अपहरण का शक जताते हुए मामला दर्ज कराया था. जांच के दौरान पुलिस को दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली, लेकिन किशोरी के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसकी लोकेशन का पता नहीं चल सका.

शादी की जानकारी मिलने पर आरोपी हिरासत में

सब-इंस्पेक्टर एस.एस. चौहान के अनुसार, 26 जून को पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध युवक की शादी हो चुकी है. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पहले राजस्थान के दौसा में मजदूरी करता था.पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दूसरी शादी के बाद उसकी प्रेमिका लगातार उससे सवाल कर रही थी और शादी का विरोध कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. पुलिस का आरोप है कि गुस्से में आरोपी ने किशोरी की हत्या कर दी और शव को दौसा में एक सुनसान जगह पर जमीन में दफना दिया.

तीन महीने बाद मिला कंकाल

मध्य प्रदेश पुलिस ने दौसा पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर जमीन की खुदाई कराई. इस दौरान करीब तीन महीने पुराना कंकाल बरामद हुआ. शव पूरी तरह सड़-गल चुका है, इसलिए उसकी पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी. फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं.

आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस