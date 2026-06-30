Home > क्राइम > प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल

प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल

MP Crime News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लापता हुई एक नाबालिग किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने दूसरी शादी तय होने के बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: June 30, 2026 5:18:26 PM IST

दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमिका की हत्या
दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमिका की हत्या


MP Crime News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से लापता हुई एक नाबालिग किशोरी की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार युवक पर आरोप है कि उसने दूसरी शादी तय होने के बाद अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव को राजस्थान के दौसा जिले में जमीन में दफना दिया. करीब तीन महीने बाद पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया है. शव की पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी.
 
पुलिस के मुताबिक, मुरैना जिले के नगरा थाना क्षेत्र के राजोदा गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी 28 मार्च 2026 को अचानक लापता हो गई थी. परिजनों ने गांव के ही युवक बृजेश राठौड़ पर अपहरण का शक जताते हुए मामला दर्ज कराया था. जांच के दौरान पुलिस को दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली, लेकिन किशोरी के पास मोबाइल फोन नहीं होने के कारण उसकी लोकेशन का पता नहीं चल सका.

शादी की जानकारी मिलने पर आरोपी हिरासत में

सब-इंस्पेक्टर एस.एस. चौहान के अनुसार, 26 जून को पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध युवक की शादी हो चुकी है. इसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस का दावा है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह पहले राजस्थान के दौसा में मजदूरी करता था.पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि दूसरी शादी के बाद उसकी प्रेमिका लगातार उससे सवाल कर रही थी और शादी का विरोध कर रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. पुलिस का आरोप है कि गुस्से में आरोपी ने किशोरी की हत्या कर दी और शव को दौसा में एक सुनसान जगह पर जमीन में दफना दिया.

 तीन महीने बाद मिला कंकाल

मध्य प्रदेश पुलिस ने दौसा पुलिस और स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर जमीन की खुदाई कराई. इस दौरान करीब तीन महीने पुराना कंकाल बरामद हुआ. शव पूरी तरह सड़-गल चुका है, इसलिए उसकी पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी. फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य भी जुटाए हैं.

 आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही पुलिस

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी एक युवती को भगाने के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Tags: crime newsDausa NewsMorena newsMP Crime Newsmurder case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

3 जुलाई को ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 30, 2026

कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक...

June 30, 2026

भारत के अरबपति 1 मिनट में कितना कमा लेते हैं?...

June 30, 2026

धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की...

June 29, 2026

Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि...

June 29, 2026

त्वचा पर निखार लाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 29, 2026
प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल
प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल
प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल
प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत, दूसरी शादी दूसरी शादी का विरोध करने पर प्रेमी पर हत्या का आरोप;राजस्थान से मिला शव का कंकाल