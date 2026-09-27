Home > क्राइम > घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति

घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति

MP Crime: मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, पुलिस ने 17 दिनों से लापता एक आदमी के शव के अवशेष बरामद किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Heena Khan | Published: September 27, 2026 11:58:43 AM IST

MP Crime wife killed husband
MP Crime wife killed husband


MP Crime: मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, पुलिस ने 17 दिनों से लापता एक आदमी के शव के अवशेष बरामद किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, उसके पति को उसके कैरेक्टर पर शक था, जिससे झगड़ा हुआ और फिर उसने डंडे से सिर पर वार करके अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. चलिए जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है?

बेटे ने खौला मां का काला राज 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना उदयगढ़ थाना इलाके के आदिवासी बहुल इलाके में हुई. बताया गया है कि पिता के लापता होने की खबर मिलने पर गुजरात के राजकोट में रहने वाला उसका बेटा गुरुवार को घर लौटा तो उसे अपनी मां की बातों पर शक हुआ. हालांकि उसने शुरू में घटना को छिपाया, लेकिन जब बेटे ने उससे बारीकी से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बता दी. जब घर के पीछे एक कमरे से रेत हटाई गई तो उसमें से आधी जली हुई बॉडी के अवशेष बरामद हुए.

You Might Be Interested In

BJP MLA Accident Video: गंगा एक्सप्रेसवे पर बीजेपी विधायक की SUV अनियंत्रित होकर फिसली, 100 मीटर दूर खंभे से टकराई, फिर जो हुआ…

ऐसे लगाई पति की लाश को ठिकाने 

जानकारी के मुताबिक मरने वाले शख्स के बेटे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने इस बात की जानकारी दी है कि हत्या के बाद उसने बॉडी को जलाने की कोशिश की थी. जब वो पूरी तरह से नहीं जली, तो उसने उसे छिपा दिया. मृतक के पहचान पत्र, फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट भी जला दिए गए. पुलिस ने बरामद बॉडी के बचे हुए हिस्सों की इंदौर के महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में एक्सपर्ट्स की टीम से जांच करवाई. स्टेशन हाउस ऑफिसर बृजभूषण हिरवे ने कहा कि जांच में पता चला कि इस घटना में महिला के अलावा कोई और शामिल नहीं था.

`UP Weather Today: अभी नहीं थमेगा बादलों का तांडव! यूपी में आज भी भीषण बारिश; इन जिलों में IMD का रेड अलर्ट

Tags: crime newshome-hero-pos-10Wife killed husband
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जब राधिका आप्टे की बिना कपड़ों वाली क्लिप हुई थी...

September 26, 2026

लॉकडाउन के दौरान एक्टर शाम के घर ऐसा क्या चल...

September 26, 2026

माही श्रीवास्तव का नया डांस गाना रिलीज

September 26, 2026

बैंक में कौन सा नंबर लिंक है कैसे पता करें?

September 26, 2026

‘द वन’ स्टारकास्ट की फीस

September 26, 2026

क्या देबिना और गुरमीत बनने वाले हैं तीसरी बार मां-बाप?

September 25, 2026
घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति
घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति
घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति
घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति
घर के कमरे में दफन था राज! किसी और संग चल रहा था महिला का अफेयर; ऐसे रास्ते से हटाया पति