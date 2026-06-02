Home > क्राइम > Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?

Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?

Andhra Pradesh Crime News: पुलिस के अनुसार महिला का एक शख्स से अवैध संबंध था. इसकी वजह से बेटा बार-बार अपनी मां के व्यवहार पर सवाल उठाता था. इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी होता था.

By: Hasnain Alam | Published: June 2, 2026 6:08:36 PM IST

आंध्र प्रदेश में मां ने की बेटे की हत्या
आंध्र प्रदेश में मां ने की बेटे की हत्या


Andhra Pradesh Crime: आंध्र प्रदेश से अवैध संबंध में हत्या का एक मामला सामने आया है. पूरा मामला कुरनूल जिले के अडोनी कस्बे का है, जहां एक महिला ने अपने 15 साल के बेटे की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी. बताया जा रहा है कि बेटे को मां के अवैध संबंध से आपत्ति थी और उसने इस रिश्‍ते का विरोध किया था.

जानकारी के मुताबिक मां ने बेटे की हत्‍या के बाद शव को कब्रिस्‍तान में दफना दिया. फिर खुद बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्‍टेशन पहुंच गई.

You Might Be Interested In

गांव वालों को भी रिश्‍ते के बारे में बताया

पुलिस के अनुसार पीड़ित वीरेंद्र अडोनी मंडल के जी. होसल्ली गांव का रहने वाला था और उसकी मां गंगम्मा का दरगप्पा नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था. वीरेंद्र ने बार-बार अपनी मां के व्यवहार पर सवाल उठाए थे और रिश्तेदारों और गांव वालों को भी इस नाजायज रिश्‍ते के बारे में बताया.

इसकी वजह से घर में मां-बेटे के बीच अक्सर झगड़े होते थे. बताया जा रहा है कि गंगम्मा ने इसीलिए प्रेमी के संग मिलकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को चुपके से गांव के बाहरी इलाके में बने कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

पुलिस के साथ-साथ जांच में शामिल रही मां

गंगम्मा ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्‍या की पूरी साजिश रची थी. हत्‍या के बाद पुलिसवालों को गुमराह करने के लिए गंगम्मा ने बेटे के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई. वह पुलिस के साथ-साथ जांच में शामिल भी रही.

यही नहीं पुलिस जांच में देरी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गई. अदालत के हस्तक्षेप के बाद जांच में तेजी लाने के लिए एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया.

पुलिस ने दरगप्पा को हिरासत में लिया

पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को गंगम्मा और दरगप्पा के बयानों में कई विरोधाभास मिले. तकनीकी साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय गवाहों के बयानों से कथित तौर पर दोनों पर संदेह पैदा हुआ. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने दरगप्पा को हिरासत में ले लिया. गंगम्मा पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. जांच अभी जारी है.

Tags: Andhra Pradesh Newscrime newshome-hero-pos-10
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026

एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा...

June 2, 2026

कौन हैं हीरल रदादिया? Photos देख मचल उठेगा मन

June 2, 2026

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

भारत में कितने तरीके की खाई जाती है कढ़ी?

June 2, 2026
Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?
Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?
Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?
Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?