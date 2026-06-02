Crime News: मां का था दूसरे मर्द से अवैध संबंध, बेटे ने रोका तो उसके साथ किया ये कांड, पहले थाने पहुंची; फिर कोर्ट, जानें- क्या हुआ?

Andhra Pradesh Crime: आंध्र प्रदेश से अवैध संबंध में हत्या का एक मामला सामने आया है. पूरा मामला कुरनूल जिले के अडोनी कस्बे का है, जहां एक महिला ने अपने 15 साल के बेटे की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी. बताया जा रहा है कि बेटे को मां के अवैध संबंध से आपत्ति थी और उसने इस रिश्‍ते का विरोध किया था.

जानकारी के मुताबिक मां ने बेटे की हत्‍या के बाद शव को कब्रिस्‍तान में दफना दिया. फिर खुद बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्‍टेशन पहुंच गई.

गांव वालों को भी रिश्‍ते के बारे में बताया

पुलिस के अनुसार पीड़ित वीरेंद्र अडोनी मंडल के जी. होसल्ली गांव का रहने वाला था और उसकी मां गंगम्मा का दरगप्पा नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था. वीरेंद्र ने बार-बार अपनी मां के व्यवहार पर सवाल उठाए थे और रिश्तेदारों और गांव वालों को भी इस नाजायज रिश्‍ते के बारे में बताया.

इसकी वजह से घर में मां-बेटे के बीच अक्सर झगड़े होते थे. बताया जा रहा है कि गंगम्मा ने इसीलिए प्रेमी के संग मिलकर बेटे को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को चुपके से गांव के बाहरी इलाके में बने कब्रिस्तान में दफना दिया गया.

पुलिस के साथ-साथ जांच में शामिल रही मां

गंगम्मा ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे की हत्‍या की पूरी साजिश रची थी. हत्‍या के बाद पुलिसवालों को गुमराह करने के लिए गंगम्मा ने बेटे के गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराई. वह पुलिस के साथ-साथ जांच में शामिल भी रही.

यही नहीं पुलिस जांच में देरी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट तक पहुंच गई. अदालत के हस्तक्षेप के बाद जांच में तेजी लाने के लिए एक विशेष जांच समिति (एसआईटी) का गठन किया गया.

पुलिस ने दरगप्पा को हिरासत में लिया

पूछताछ के दौरान जांचकर्ताओं को गंगम्मा और दरगप्पा के बयानों में कई विरोधाभास मिले. तकनीकी साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय गवाहों के बयानों से कथित तौर पर दोनों पर संदेह पैदा हुआ. इसके बाद मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने दरगप्पा को हिरासत में ले लिया. गंगम्मा पर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. जांच अभी जारी है.