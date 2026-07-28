Honor Killing: दूसरी जाति में मोहब्बत कर बैठी थी बेटी! मां को नहीं हुआ बर्दाश्त; बेरहमी से बच्ची की ले ली जान

Honor Killing: महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के उल्हासनगर से ऑनर किलिंग का एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आ रहा है. सीधा-सीधा आरोप है कि एक माँ ने अपनी ही बेटी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया. इतना ही नहीं पुलिस का कहना है कि बेटी का दूसरी जाति के एक युवक के साथ प्रेम संबंध था. एक ऐसा रिश्ता जिसका माँ ने कड़ा विरोध किया था. जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी. बता दें कि पुलिस ने आरोपी माँ को गिरफ़्तार कर लिया है और अब मामले की जांच जारी है.

दूसरी जाति में हो गया था प्यार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी महिला की पहचान आशा गरुड़ के रूप में हुई है. पुलिस का कहना है कि उसकी बेटी का दूसरी जाति के एक युवक के साथ रिश्ता था. बता दें कि माँ को यह रिश्ता पसंद नहीं था, जिसकी वजह से घर में अक्सर कलेश चलता था. पुलिस का कहना है कि रविवार रात, जब माँ और बेटी घर पर थीं, तो रिश्ते को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ. आरोप है कि गुस्से में आकर माँ ने अपनी बेटी का गला स्कार्फ़ से घोंट दिया. दम घुटने से बेटी की मौके पर ही मौत हो गई.

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जांच में जुटी पुलिस

जानकारी के मुताबिक, इस घटना से घर में हड़कंप मच गया. मृतका के पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर उल्हासनगर पुलिस मौके पर पहुँची, शव को कब्ज़े में लिया और जाँच शुरू की. शुरुआती जाँच के आधार पर पुलिस ने आरोपी माँ को गिरफ़्तार कर लिया. उल्हासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संतोष अव्हाड ने घटना की पुष्टि की और बताया कि जाँच चल रही है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है और घटना से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही है. शुरुआती जाँच से संकेत मिलता है कि यह ऑनर किलिंग का मामला है. पुलिस ने कहा कि घटना से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि जाँच पूरी होने के बाद ही हो पाएगी. फ़िलहाल, आरोपी माँ पुलिस की हिरासत में है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.

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