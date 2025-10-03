छाती का मांस नोंचकर खा गए थे दरिंदे, हैवानियत सहकर बनी डाकू, ‘फूलन देवी’ ने 20 मर्दों की बिछा दीं लाशें

Most Dangerous Woman Killer: वैसे तो बॉलीवुड में असल ज़िंदगी पर आधारित कई ऐसी फ़िल्में आईं जिन्हे देखने के बाद हर किसी की आंखें भर आईं. ऐसी ही एक फिल्म 31 साल पहले रिलीज़ हुई थी. जिसे देखने के बाद हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाते थे, ये कहानी लिखे जाने से पहले ही कलाकार काफी घबराए हुए थे. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो 1994 में आई शेखर कपूर निर्देशित और फूलन देवी पर आधारित फिल्म “बैंडिट क्वीन” है. इस फिल्म की कहानी को जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और इस फिल्म में हुई हैवानियत में झंकझोर कर रख देती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि “बैंडिट क्वीन” ने रिलीज़ के बाद कई पुरस्कार जीते. फिल्म में सीमा बिस्वास ने फूलन देवी का किरदार अपनाया. जिसके बाद इनकी खूब तारीफ हुई. आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि फूलन देवी एक जानी-मानी डकैत थीं, जो बाद में राजनीति में शामिल हो गईं. उन्होंने एक साथ 20 लोगों की जान ले ली थी. हाल ही में गोविंद नामदेव ने इस फिल्म के निर्माण पर चर्चा की और उनकी कहानी को बताया. अभिनेता ने याद किया कि जब अभिनेत्री फूलन देवी से मिलीं, तो वो बुरी तरह रोने लगीं.

मिलने की जिद पर अड़ी एक्ट्रेस

मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वो फिल्म में ठाकुर का किरदार निभा रहे हैं. उन्होंने बताया कि उस समय अभिनेत्री डॉली अहलूवालिया वेशभूषा पर काम कर रही थीं. अभिनेता ने ये भी बताया कि जब डॉली को पता चला कि टीम का कोई सदस्य फूलन देवी से मिलने आएगा, तो उन्होंने पूछा कि क्या वो भी जा सकती हैं. अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक से कहा कि वो फूलन देवी को अब तक की शूटिंग के बारे में जानकारी देंगी और जो भी अतिरिक्त जानकारी उन्हें मिल पाएगी, वो उनसे लेकर आएंगी. जिसके बाद निर्देशक मान गए और उन्हें फूलन देवी से मिलने भेज दिया.

फूलन देवी ने बताई आपबीती

जब डॉली फूलन देवी के पास पहुंची, तो उन्होंने उसे अपनी सारी जानकारी दी. अभिनेत्री ने यह भी पूछा कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने 24 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ मार डाला. फूलन देवी ने उसे सब कुछ बताया और बताया कि उसके परिवार, पड़ोसियों, ससुराल वालों और पुलिस थाने ने उसका शोषण किया था. उसने यह भी बताया कि ठाकुरों ने उसका बलात्कार किया था.

शरीर से नोच लिया मांस

यह सुनकर डॉली घबरा गई और वहां बैठे बैठे फूट-फूट कर रोने लगी. उसे इस हालत में देखकर फूलन देवी ने उसे डांटा और कहा कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हें अब तक जो कुछ बताया है, वो उसका सिर्फ 50% है. यह कहकर फूलन देवी ने अपना ब्लाउज खोला और अभिनेत्री को उसके सीने पर गड्ढे दिखाए. ये गड्ढे उस समय के थे जब ठाकुरों ने उसके साथ बलात्कार किया था, जिसमें उन्होंने उसके शरीर से मांस नोच लिया था.