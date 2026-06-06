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Most Dangerous Underworld Gang: खुद काटो अपनी गर्दन और…, क्या दाऊद और क्या रहमान; ये है दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग

Most Dangerous Gangster: दाऊद इब्राहिम से लेकर रेहमान डकैत तक! आपने ऐसे कई बड़े अंडरवर्ल्ड के नाम सुने होंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि बॉलीवुड फिल्मो में सबसे बड़े और खतरनाक माफिया के तौर पर इन्ही के किरदार को पेश किया जाता है.

By: Heena Khan | Published: June 6, 2026 1:40:27 PM IST

yakuza gang japan
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Most Dangerous Gangster: दाऊद इब्राहिम से लेकर रेहमान डकैत तक! आपने ऐसे कई बड़े अंडरवर्ल्ड के नाम सुने होंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि बॉलीवुड फिल्मो में सबसे बड़े और खतरनाक माफिया के तौर पर इन्ही के किरदार को पेश किया जाता है. लेकिन,  लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि दुनिया भर में सक्रिय गैंगस्टर और माफिया समूहों की तुलना में दाऊद इब्राहिम या रहमान डकैत के गैंग बहुत छोटे और बेअसर हैं. दिलचस्प बात यह है कि जापान, चीन और अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी खतरनाक अंडरवर्ल्ड गैंग काम करते हैं. जिन गैंगस्टर के आगे दाऊद और रेहमान कुछ नहीं हैं? ऐसे में हम आपको आज जापान इ याकुजा गैंग के बारे में बताने वाले हैं.

कितनी खतरनाक है जापान की  याकुज़ा गैंग 

अपराध की इस दुनिया में, जापान के याकुज़ा गैंग को दुनिया भर में सबसे खतरनाक गैंग के तौर पर देखा जाता है. अपराध करने के अपने बेहद व्यवस्थित तरीके के लिए मशहूर इस गैंग को दुनिया का सबसे खतरनाक गैंग माना जाता है. हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसके सदस्य हत्या के दौरान अपने हाथों से खून नहीं बहाते; बल्कि, वो पीड़ित को खुद अपनी जान लेने के लिए मजबूर करते हैं. नतीजतन, हत्या के मामलों में भी वे कोई फोरेंसिक सबूत नहीं छोड़ते.

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गलती करने पर सबसे खतरनाक सजा 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याकुज़ा में, किसी गलती या नियम तोड़ने की सज़ा के तौर पर अपना अंगूठा काटना पड़ता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह काम इस बात का सबूत होता है कि किसी खास सदस्य ने गलती की है. अगर कोई सदस्य बगावत करता है या कोई बहुत गंभीर अपराध करता है, तो उसे मौत की सज़ा दी जाती है. गैंग का लीडर अपराधी को चाकू देता है, और वो उससे अपना गला खुद काट लेता है. गैंग एक कड़े नियम का पालन करता है, वे हत्या का काम करके अपने हाथ गंदे नहीं करते.

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Tags: crime newsdawood ibrahimGangstersrehman dakait
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