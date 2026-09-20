गारमेंट्स वर्कर के साथ करता था गंदा काम! फिर खून से रंग देता था उनका जिस्म; ऐसा खुनी दरिंदा जो 101 लड़कियों के साथ करने चला था हैवानियत

Most Dangerous Serial Killer Roshu Khan: वैसे तो आपने बहुत से ऐसे सीरियल किलर के बारे में सूना होगा जो बुरी तरह लोगों का मर्डर कर देते थे और उन्हें इसका जरा भी पछतावा नहीं होता था. लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. रोशू-खा एक सीरियल किलर है. जिसे बांग्लादेशी कोर्ट ने एक सीरियल किलर को फांसी की सज़ा सुनाई है. दरअसल उसने एक महिला गारमेंट वर्कर की हत्या की थी, जिसे टॉर्चर करके नदी में फेंक दिया गया था.

मौत की सजा सुनकर भी नहीं कांपी रूह

दरअसल, एक जज ने 2008 में 19 साल की लड़की की हत्या के लिए रसू खान को मौत की सज़ा सुनाई, लेकिन उसने इसी तरह 10 दूसरी महिलाओं, जिनमें ज़्यादातर गारमेंट वर्कर थीं, उनकी हत्या करना कबूल किया है. खान, जिस पर सभी हत्याओं के लिए अलग-अलग मुकदमा चल रहा है, उसने सज़ा सुनाए जाने पर ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाया. जज ने कथित तौर पर उसे “प्रोफेशनल सीरियल किलर और बिगड़ैल” तक बताया था.

शादी का वादा कर किया था गंदा काम

प्रॉसिक्यूटर मोजिबुर रहमान ने कहा, “उसने शाहिदा (पीड़िता) को शादी का वादा करके (दक्षिणी शहर) चांदपुर के एक गांव में बुलाया.” रहमान ने AFP को बताया, “उन्होंने घास के ढेर पर सेक्स किया और फिर उसने उसके पैर और हाथ बांधकर उसे नदी में डुबो दिया.” 2009 में एक मस्जिद से लाउडस्पीकर चुराने के आरोप में 50 साल के इस आदमी की गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस को इन हत्याओं का पता चला, जब उसने इन भयानक अपराधों का ज़िक्र किया.

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101 लड़कियों की करना चाहता था

बाद में उसने एक मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया कि उसने कम से कम 11 महिलाओं की हत्या की थी, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाली थीं. रहमान ने कहा, “उसकी सभी हत्याओं में डरावनी समानताएं हैं. पीड़ितों के शरीर पर इंसानों के काटने के निशान थे, उनके स्तनों और प्राइवेट पार्ट पर नुकीली चीज़ों से वार किए गए थे और उनमें से ज़्यादातर को डुबो दिया गया था.” रहमान ने कहा कि खान ने कभी नहीं बताया कि उसने गारमेंट वर्करों को क्यों निशाना बनाया, लेकिन उसने कोर्ट को बताया कि वह महिलाओं से नफरत करता था और बचपन में ठुकराए जाने के बाद बदला लेना चाहता था. एक और प्रॉसिक्यूटर, शैदुल इस्लाम ने कहा, “उसने कोर्ट को बताया कि जब लड़कियों की हत्याओं की संख्या 101 हो जाएगी तो वह लड़कियों की हत्या करना छोड़ देगा और फिर वह एक सूफी दरगाह में साधु बनकर रहेगा.”

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