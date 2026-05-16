Most Dangerous Murder: सेक्स वर्कर्स का गला काटकर किडनी और बच्चेदानी निकल लेता था ये सीरियल किलर, कहानी जान फट जाएगा कलेजा!

Most Dangerous Murder: वैसे तो आपने कई ऐसे सीरियल किलर्स का नाम सूना होगा जिन्होंने कई शहरों में आतंक मचाया हो या उनके नाम से लोग आज भी खौफ खाते हों. लेकिन आज हम आपको जिस सीरियल किलर के बारे में बताने जा रहे हैं वो कोई साधारण सीरियल किलर नहीं है बल्कि ये एक ऐसा हैवान था जो वेश्याओं को अपना शिकार बनाता था. इस सीरियल किलर ने सेक्स वर्करों को अपना शिकार बनाया. और सिर्फ शिकार ही नहीं बनाया बल्कि ऐसी हैवानियत की जो सच में रूह कंपा देने वाली है. ये एक ऐसा हैवान था जिसे आज तक पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही है.

Saas Bahu: बहू को छोटे कपड़ों में देखना नहीं हुआ बर्दाश्त! सास-ससुर ने सल्फास खाकर दे दी जान; यहां जानें पूरा मामला

वेश्याओं के साथ करता था हैवानियत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सीरियल किलर बेहद ही खतरनाक था जिसकी महिलाओं के प्रति गहरी नफ़रत दुनिया के सामने उसके पीड़ितों की क्षत-विक्षत लाशों के ज़रिए साफ़ और भयानक रूप से ज़ाहिर हुई. बता दें कि लंदन के व्हाइटचैपल इलाके में सक्रिय इस सीरियल किलर को ‘जैक द रिपर’ के नाम से जाना जाता है. बता दें कि यह नाम 1888 में पहली बार चर्चा में आया. वो हत्या के लिए खास महिलाओं को चुनता था, इतना ही नहीं वो उनके शरीर के साथ बेहद क्रूरता करता था और यहाँ तक कि उनके अंदरूनी अंग भी निकाल लेता था. सरकारी आपराधिक केस फ़ाइलों और उस समय की मीडिया रिपोर्टों, दोनों में ही इस हत्यारे को अक्सर ‘व्हाइटचैपल मर्डरर’ या ‘लेदर एप्रन’ कहा गया है.

अखबार में छपी चिट्ठी

ये केस सितंबर 1888 में सुर्ख़ियों में आया, जब लंदन के एक अख़बार में एक सनसनीखेज़ चिट्ठी छपी. कहा जाता है कि यह चिट्ठी खुद उस खतरनाक हत्यारे ने लिखी थी. जी हाँ! अपनी पहली हत्या के बारे में उसने ये चिट्ठी लिखी थी जिसे पढ़ने के बाद हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाएंगे. इसके अलावा, उसने आगे और हत्याएँ करने का भी ऐलान किया. इसी चिट्ठी के ज़रिए उस हत्यारे को अपनी पहचान मिली और वो नाम मिला जिससे उसे आज जाना जाता है जैक द रिपर.

सेक्स वर्कर्स के साथ हैवानियत

इस हैवान का एक अलग ही जूनून था जिससे प्रेरित होकर, उसने पूरी प्लानिंग से उन महिलाओं को निशाना बनाया जो सेक्स वर्कर के तौर पर काम करती थीं. बता दें कि ये वे लोग थे जो लंदन के ईस्ट एंड के गरीब इलाकों में रहते थे और वहीं अपना धंधा करते थे. उसकी पहली शिकार मैरी एन निकोल्स थीं, जिनकी उसने 31 अगस्त 1888 को हत्या कर दी; इस हत्या के कुछ ही समय बाद, अख़बारों में ऊपर बताई गई रहस्यमयी चिट्ठी छपी.

Husband Wife Crime: जालिम पत्नी के जुल्म से आ गया था तंग, इंजीनियर ने बनाई वीडियो और दे दी खुद की जान

गला काटकर निकालता था अंग

असली हैवानियत तो यहां से शुरू हुई जब पता चला कि उसने एक-एक करके, कुल पाँच सेक्स वर्करों की हत्या की, और हर किसी को एक अलग और खास तरीके से मारा. हैरान कर देने वाली बात ये है कि हैवान ने पीड़िता का गला किसी धारदार हथियार से काटा और उनके शरीर के साथ बेहद बर्बरता की. इतना ही नहीं कई मामलों में, इस हैवान ने पीड़ितों के शरीर से कई अंदरूनी अंग सर्जरी करके निकाल लिए गए थे. इससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि उसे सर्जरी का भी ज्ञान था. उसे पकड़ने की पुलिस की सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थीं.

किडनी और दिल निकाल लेता था हैवान

जिस तरह इस सीरियल किलर ने महिलाओं को मौत के घाट उतारा वो बेहद ही भयानक था. जिस हालत में उनकी लाशें मिले उसे देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं. बता दें कि उनकी हत्या करने के बाद, वह उनके गर्भाशय, किडनी और दिल निकाल लेता था. पीड़ितों में से एक की तो उसने आधी किडनी भी निकाल ली थी, जिसे रिपर ने बाद में एक चिट्ठी के साथ पुलिस अधिकारियों को भेज दिया. इन सबके बावजूद, वह कभी पकड़ा नहीं गया. किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था.