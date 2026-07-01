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Most Dangerous Murder: किडनी-दिल के उड़ाए चीथड़े, फाड़ दिए फेफड़े, 84 बार चाकू मार बहन को उतारा मौत के घाट; जब भाई बना ‘साइको किलर’

Most Dangerous Murder: भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमे नोंक-चोंक और तकरार तो होती रहती है, लेकिन मिनटों में ही ये रिश्ता सुलझ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मामले के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी.

By: Heena Khan | Published: July 1, 2026 8:52:52 AM IST

most dangerous murder case
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Most Dangerous Murder: भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसमे नोंक-चोंक और तकरार तो होती रहती है, लेकिन मिनटों में ही ये रिश्ता सुलझ जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है. लेकिन आज हम आपको एक ऐसी मामले के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. यहां एक भाई हैवान बन गया और उसने अपनी ही सगी और जुड़वा बहन को बेरहमी से कत्ल कर डाला. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की बुद्धि विहार कॉलोनी का है. जब उस लड़की का  डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम से बाहर निकले, तो उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था. दरअसल, गुरुग्राम की एक बड़ी IT कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, 25 साल की हिमशिखा की लाश सिर्फ एक शव नहीं थी; वो अनगिनत घावों का एक ढेर थी. जानकारी के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात की जानकारी मिली है कि उसके अपने भाई हार्दिक ने उसे एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 84 बार चाकू मारा था. जिसके बाद इस भाई को साइको किलर घोषित कर दिया गया था. 

बहन के उड़ाए थी चीथड़े 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मझोला थाने की पुलिस ने दो डॉक्टरों के पैनल से हिमशिखा का पोस्टमार्टम करवाया. लगभग दो घंटे तक चली इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो और फोटोग्राफी के ज़रिए रिकॉर्डिंग तक की गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिसवालों की भी आंखें फटी की फटी रह गईं थीं. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी भाई हार्दिक ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं. हिमशिखा की गर्दन, पैरों, हाथों, पेट, छाती, कंधों, चेहरे और सिर पर लगातार कई वार किए गए थे.

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फट गए थे फेफड़े 

डॉक्टरों का कहना था कि चाकू के हमलों से उसके लिवर, किडनी और दिल के चीथड़े तक हो गए थे. उसके फेफड़े फट गए थे और पसलियां टूट गई थीं. इतना ही नहीं उसकी गर्दन पर भी कई घाव थे. डॉक्टरों का कहना था कि हमला इतना भयानक था कि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा सही-सलामत नहीं बचा था. इतनी बर्बरता के पीछे छिपी नफरत ने हर किसी को हैरान कर दिया. हर किसी के मन में केवल एक ही सवाल था कि आखिर एक भाई ने अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों किया. 

मम्मी को दिया सरप्राइज 

इस साइको किलर की माँ एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम करती थीं, अपनी बहन को मौत के घाट उतारने वाला हार्दिक वहां पहुंचा. और वो पूरी तरह शांत दिख रहा था. बहुत ही आम अंदाज़ में उसने अपनी माँ से कहा, “माँ, घर चलते हैं; मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है.” इस दौरान नीलिमा को लगा कि बच्चों ने घर पर कुछ खास और नया प्लान किया होगा. वो खुशी-खुशी अपने बेटे के साथ कार में बैठकर चल पड़ीं. जैसे ही उन्होंने सामने का दरवाज़ा खोला, वो अपने सामने का भयानक नज़ारा देखकर बुरी तरह टूट गईं: उनकी जुड़वां बेटी हिमशिखा की खून से लथपथ लाश ज़मीन पर पड़ी थी. कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था. नीलिमा के चीखने से पहले ही हार्दिक ने चाकू से उन पर हमला कर दिया. उनके कंधे, छाती और उंगलियों पर चाकू के छह गहरे घाव हुए, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकलीं. 

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आखिर क्यों उतारा बहन को मौत के घाट 

बहन का कत्ल कर माँ की जान लेने की कोशिश के बाद हार्दिक वहां से कार लेकर फरार हो गया. सिटी एसपी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने उसे कुछ ही दिनों में ‘नया मुरादाबाद’ इलाके से गिरफ़्तार कर लिया था. पूछताछ के दौरान उसने जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर अधिकारी हैरान रह गए. इंजीनियर से कातिल बने इस शख्स को हिरासत में लेने के बाद जो सच सामने आया, वो सच में हैरान कर देने वाला था. 

पुलिस को हार्दिक ने बताया कि वो एक ऐसी लड़की के प्यार में बुरी तरह पागल था जिससे वो असल ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था. वो इंस्टाग्राम पर पुणे की एक युवा मुस्लिम महिला के संपर्क में आया था और दोनों पिछले डेढ़ साल से ऑनलाइन बातचीत कर रहे थे. हार्दिक ने उस छोटे से इंस्टाग्राम इंटरफ़ेस के अंदर ही अपनी पूरी दुनिया बसा ली थी. उसने पुलिस को बताया कि वो उस लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे लगता था कि लड़की का परिवार उसे परेशान कर रहा है. इस काल्पनिक दुनिया और डिप्रेशन ने उसे इस हद तक पहुँचा दिया कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों को दुश्मन समझने लगा.

प्यार बना पागलपन 

बता दें कि हार्दिक और हिमशिखा जुड़वां भाई-बहन थे. दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी. हिमशिखा न सिर्फ़ नौकरी कर रही थी, बल्कि बेहतर भविष्य के लिए MBA भी कर रही थी. दूसरी ओर, हार्दिक ने ऑनलाइन रोमांस के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अपना ज़्यादातर समय मोबाइल फ़ोन में डूबे रहकर बिताता था, और दिखावे के लिए YouTube के लिए कंटेंट बनाता था. हिमशिखा अक्सर उसे इसके लिए टोकती थी. वहीं जब उसे समझाने की कोशिश करती थी और कहती थी, “भैया, अपने करियर पर ध्यान दो; यह सब छोड़ दो.” लेकिन हार्दिक को लगता था कि उसकी बहन उसकी “पर्सनल लाइफ़” में दखल अंदाजी कर रही है. इसलिए उसने इस बात से तंग आकर बहन की जान ले ली. 

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Tags: crime newsmost dangerous murderUP Crime
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