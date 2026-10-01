Home > क्राइम > जब सैकड़ों मर्दों को खा गईं थीं उनकी पत्नियां! हो रहा था ऐसा जुल्म; महिलाओं को खुद उजाड़ना पड़ा था अपना सुहाग

जब सैकड़ों मर्दों को खा गईं थीं उनकी पत्नियां! हो रहा था ऐसा जुल्म; महिलाओं को खुद उजाड़ना पड़ा था अपना सुहाग

Wife Killed Husband: आज के दौर में आपने कई ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे पत्नी ने पतियों की हत्या कर दी. किसी ने एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर के चलते पति को मार डाला तो किसी ने प्रॉपर्टी के लिए पति का कत्ल कर दिया.

By: Heena Khan | Published: October 1, 2026 10:20:38 AM IST

wife killed husband
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Wife Killed Husband | Nagyrev Murders: आज के दौर में आपने कई ऐसे मामले सुने होंगे जिसमे पत्नी ने पतियों की हत्या कर दी. किसी ने एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर के चलते पति को मार डाला तो किसी ने प्रॉपर्टी के लिए पति का कत्ल कर दिया. इस दौरान मुस्कान से लेकर सोनम जैसे कई नाम सामने आए हैं. लेकिन आज हम जिस किस्से की बात करने वाले हैं. वो सच में हैरान कर देने वाला है. दरअसल, ये डरावनी कहानी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की है, जहां से करीब 130 km दूर नाग्यरेव नाम का एक गांव था, जहां 1911 में पुरुषों की अचानक रहस्यमयी मौत हो जाती है. इस मामले ने सबको बुरी तरह हिलाकर रख दिया था. वहीं जब इस वारदात की हकीकत सबके सामने आई तो हर हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई थी. चलिए जान लेते हैं उस दौर में ऐसा क्या हुआ था. 

जब अचानक बिछ गईं थीं मर्दों की लाशें 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खौफनाक मामला उस समय का है जब शस्य 1911 से 1929 के बीच इस छोटे से गांव में 50 से ज़्यादा पुरुषों की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी. जब इन मौतों के पीछे की सच्चाई सामने आई तो पता चला कि इन हत्याओं को करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नियां थीं. इस घटना ने नाग्यरेव को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया. वहीं अब सवाल उठता है कि उस दौर में महिलाओं ने ऐसा कदम क्यों उठाया. 

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आखिर क्यों कातिल बनी थीं पत्नियां 

बताया जाता है कि इस गांव और शांत इलाके में सामाजिक और पारिवारिक ढांचा बेहद सख्त था. यहां लड़कियों की शादी कम उम्र में ही बड़े उम्र के आदमियों संग कर दी जाती थी. इतना ही नहीं, इन शादियों में महिलाओं को अक्सर शारीरिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती थी. इस दौर में पतियों का हुकुम सर आंखों पर रखा जाता था. सिर्फ यही नहीं असली हैवानियत तो ये थी कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की जाती थी और रेप जैसे चीज तो बेहद आम थी.  ऐसे हालात में, महिलाएं अपना दर्द बताने के लिए गांव की दाई जोज़साना फजकास के पास जाती थीं. फजकास न सिर्फ दाई थीं, बल्कि उन्होंने अबॉर्शन जैसी गैर-कानूनी प्रथाओं की भी शुरुआत की, जो उस समय समाज में मंज़ूर नहीं थीं. 

इस तरह पतियों को उतारा मौत के घाट 

वहीं महिलाओं का दर्द देखकर फज़्कास इन औरतों को एक अलग ही चीज सिखाने लगी. उसने उन्हें अपने पतियों से छुटकारा पाने के लिए आर्सेनिक वाला ज़हर इस्तेमाल करने की सलाह दी. बताया जाता है कि उस दौर में यह ज़हर आसानी से मिल जाता था और इसे खाने या पीने की चीज़ों में मिलाकर देना आसान था. धीरे-धीरे, गाँव की कई औरतों ने उसकी सलाह मानी और अपने पतियों को ज़हर देना शुरू कर दिया. यह काम इतने चुपके से चलता रहा कि सालों तक किसी को पता भी नहीं चला. इन हत्याओं को कुदरती मौत या बीमारी का बहाना बनाकर छिपाया जाता था. वहीं जब ये मामले तेजी से बढ़ने लगे तो 1929 में इन रहस्यमयी मौतों की जाँच शुरू हुई, तो सच सामने आया. करीब 50 औरतों पर अपने पतियों और कुछ मामलों में दूसरे मर्द रिश्तेदारों की हत्या का आरोप लगा. 

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Tags: crime newsWife killed husband
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