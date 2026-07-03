जिस्म के टूकड़े-टूकड़े कर उबाला, फिर तवे पर भूना…लिव इन पार्टनर के साथ शख्स ने की थी ऐसी हैवानियत

Most Dangerous Murder Case: मुंबई में हुए एक दिल दहला देने वाले कांड ने हर किसी को दहला कर रख दिया था. इस हत्याकांड को मुंबई ( Mumbai Crime News) के सबसे खौफनाक हत्याकांड में से एक माना जाता है. यह श्रद्धा वालकर हत्याकांड से भी ज्यादा भयानक था. मुंबई के मिरा रोड के पास एक 36 साल की महिला अपने 56 साल के लिव इन पार्टनर (Live In Partner Murder) मनोज साने के साथ रहती थी. एक रोज उसने महिला की हत्या कर दी थी.

मुंबई का सबसे खौफनाक हत्याकांड

जब ये खबर देश के सामने आई तो हर किसी का दिल हैवानियत देख दहल उठा. युवती की हत्या करने के बाद उसने शरीर के टूकड़े कर दिए और फिर धीरे-धीरे उन्हें डिस्पोज करने लगा. हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उसने लाश को ठिकाने के लिए दरींदगी की सारी सीमा पार कर दी थी. वह शव के टूकड़े कर पहले कुकर में उबालता था और फिर उसे ठिकाने लगाता था. सुत्रों के मुताबिक, उसने कुछ टूकड़ों को पीसकर टॉइलट में भी (Woman cut into pieces) फल्श कर दिए थे. शख्स यही नहीं रुकी उसने महिला की लाश के टुकड़े कुत्ते को भी खिलाए. जब पड़ोसियों के घर से बदबू आने लगी तब हत्या का खुलासा हुआ था. इस मामले ने हर किसी को सन्न कर दिया था.

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महिला के टुकड़े कर कुत्ते को खिलाए

पुलिस ने आरोपी मनोज साने (56) को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस के इस खबर की जानकारी पड़ोसियों ने दी थी. उन्होंने फोन कर बताया था कि फ्लैट नंबर 704 से दुर्गंध आ रही है. जिसके बाद पुलिस मनोज के घर पहुंची और वहां का नजारा देख हैरान रह गई. पुलिस को शुरूआत में फ्लैट से एक महिला के पैर बरामद हुए थे. आरोपी ने बताया था कि उसने शव के टूकड़े कर ठिकाने लगा दिए हैं.

ये हत्याकांड मुंबई के सबसे भयानक हत्याकांड में से एक माना जाता है. इसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था. दरअशल, सरस्वती वैद्य 36 साल की युवती 56 साल के मनोज सहनी के साथ लिव-इन में रहती थी.

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