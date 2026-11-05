Most Dangerous Murder Case: 79 बार मां को चाकू से गोदा और चेहरे पर थूका, मिनटों में कसाई बनी बेटी; मामला जान कांपेगी रूह

Most Dangerous Murder Case: आज हम आपको एक ऐसे हत्याकांड के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. ये एक ऐसी कलयुगी बेटी की कहानी है जिसने बेरहमी से अपनी मां को मार डाला. 28 अगस्त, 2013 को का वो दिन जब इसाबेला गुज़मैन ने कोलोराडो के ऑरोरा में अपने घर में अपनी माँ यून मी होय को चाकू मारकर मौत के घाट उतार डाला. बताया जाता है उसने अपनी माँ पर 79 बार चाकू से वार किया था. सात साल बाद, कोर्ट में गुज़मैन का एक वीडियो TikTok पर वायरल हो गया. जो जल्द ही इंटरनेट सेंसेशन बन गईं.

आखिर क्यों की इतनी बेरहमी से हत्या

इसाबेला गुज़मैन सिर्फ़ 18 साल की थीं जब उन्होंने अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी. उनका परिवार हैरान रह गया. बचपन में उन्हें व्यवहार से जुड़ी दिक्कतें थीं, लेकिन अपनों ने उन्हें प्यारी और अच्छे दिल वाली बताया. गिरफ़्तारी के तुरंत बाद, गुज़मैन ने पागलपन की वजह से खुद को बेकसूर बताया. उनके डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें सिज़ोफ्रेनिया है, और एक जज ने आदेश दिया कि वो तब तक कोलोराडो मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में रहें जब तक कि वो खुद या दूसरों के लिए खतरा न बन जाएं.

सात साल तक हॉस्पिटल में रहने के बाद, 2020 में, गुज़मैन ने दावा किया कि उनका सिज़ोफ्रेनिया कंट्रोल में है और उन्होंने इंस्टीट्यूशन से छुट्टी के लिए अर्जी दी. उसी समय, 2013 की उसकी कोर्ट हियरिंग का फुटेज फिर से सामने आया और TikTok पर घूमने लगा जिससे उसे एक अजीब फैनबेस मिला. यह इसाबेला गुज़मैन केस की डरावनी कहानी है और जब से उसने अपनी माँ को मारा है, उसके साथ क्या हुआ है.

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इसाबेला गुज़मैन की मुश्किलों भरी शुरुआती ज़िंदगी

इसाबेला गुज़मैन को कम उम्र में ही बिहेवियर से जुड़ी दिक्कतें होने लगीं. इन परेशानियों की वजह से, जब वो लगभग सात साल की थी, तो उसकी माँ ने उसे उसके बायोलॉजिकल पिता, रॉबर्ट गुज़मैन के साथ रहने के लिए भेज दिया. गुज़मैन आखिरकार होय के साथ वापस रहने लगी, लेकिन वो अपनी टीनएज में स्ट्रगल करती रही, और उसने जल्द ही हाई स्कूल छोड़ दिया. अगस्त 2013 में, गुज़मैन और यूं मी होय के बीच रिश्ता तेज़ी से बिगड़ गया. उसके सौतेले पिता रयान होय ​​के अनुसार, गूजमैन अपनी मां के प्रति “ज्यादा धमकाने वाली और अपमानजनक” हो गई थी और मंगलवार, 27 अगस्त को दोनों के बीच एक बहुत ही बुरी बहस हुई, जिसमें गूजमैन ने अपनी मां के चेहरे पर थूक दिया. वहीं बात इतनी बिगड़ी की उसने अपनी माँ की जान ले ली.