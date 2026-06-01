Home > क्राइम > Pati Patni Aur Crime: जिस जगह की पत्नी दफन वहीं करता था डांस पार्टी, दौलत के लिए पति ने दी ऐसी मौत; जान रौंगटे हो जाएंगे खड़े

Pati Patni Aur Crime: जिस जगह की पत्नी दफन वहीं करता था डांस पार्टी, दौलत के लिए पति ने दी ऐसी मौत; जान रौंगटे हो जाएंगे खड़े

Most Dangerous Murder: शकेरेह खलीली एक अमीर और खूबसूरत महिला थीं और दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के सबसे रईस परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती थीं. लेकिन 1991 में, यह अमीर वारिस अचानक लापता हो गईं और ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गई हों.

By: Heena Khan | Published: June 2, 2026 6:49:11 AM IST

most dangerous murder
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Most Dangerous Murder: शकेरेह खलीली एक अमीर और खूबसूरत महिला थीं और दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक के सबसे रईस परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती थीं. लेकिन 1991 में, यह अमीर वारिस अचानक लापता हो गईं और ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गई हों. तीन साल तक, उनके दूसरे पति – मुरली मनोहर मिश्रा, जिन्हें स्वामी श्रद्धानंद के नाम से ज़्यादा जाना जाता था उनसे उनके ठिकाने के बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनाईं.

जब आंगन की जमीन से निकली लाश 

1994 में, बेंगलुरु शहर में उनके आलीशान घर के आँगन के नीचे से उनके अवशेष खोदकर निकाले गए. इस हालत को देख पुलिस वालों की भी आँखें फ़टी रह गईं थीं. बता दें कि शकेरेह को नशीली दवा दी गई थी, एक लकड़ी के ताबूत में बंद किया गया था और बाद में यह खुलासा हुआ कि उन्हें ज़िंदा दफ़ना दिया गया था. 2003 में, ट्रायल कोर्ट ने श्रद्धानंद को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया. इतना ही नहीं अदालतों ने ये माना कि उसने शकेरेह का पीछा सिर्फ़ उसकी दौलत और अरबों रुपये की प्रॉपर्टी के लिए किया था और उसी के लिए उससे शादी की थी.

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लालच में पति बना जल्लाद 

अपनी अपील के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इसे ‘एक आदमी के नीच लालच और शैतानी चालाकी’ का मामला बताया, लेकिन उसकी सज़ा को बिना किसी छूट के  उम्रकैद में बदल दिया. पिछले हफ़्ते, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पैरोल की अर्ज़ी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. 30 साल पहले पूरे भारत को हिला देने वाला यह सनसनीखेज़ जुर्म अब Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हुआ है और एक नए वेब शो का विषय है, जिसका नाम है ‘Dancing on the Grave’ – इसका यह नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि श्रद्धानंद कथित तौर पर उसी आँगन में डांस पार्टियाँ करता था जहाँ उसकी पत्नी दफ़न थी.

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Tags: crime newsmost dangerous murdermurder case
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