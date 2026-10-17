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Gurugram Murder Case: मुंह पर टेप, बंधे हुई हाथ, बाथरूम में पड़ी थी महिला की लाश; कातिलों ने किस इरादे से दी दर्दनाक मौत?

Gurugram Murder Case: गुरुग्राम के सोहना में दिनदहाड़े हुई लूट और हत्या से पूरा इलाका को दहशत में डाल दिया है. दिनदहाड़े एक ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया.

By: Heena Khan | Published: October 17, 2026 10:12:35 AM IST

gurugram murder case
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Gurugram Murder Case: गुरुग्राम के सोहना में दिनदहाड़े हुई लूट और हत्या से पूरा इलाका को दहशत में डाल दिया है. दिनदहाड़े एक ऐसी वारदात हुई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. जानकारी के मुताबिक, लूट के समय नीतू नाम की एक महिला घर के अंदर अकेली थी और कहा जाता है कि उसे बंधक बना लिया गया, इस दौरान उसके दोनों हाथ बांध दिए गए और उसके चेहरे और मुंह पर टेप कसकर लपेट दिया गया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई.

बाथरूम में पड़ी थी लाश 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, हत्या के बाद हमलावरों ने ट्रंक और अलमारियों में तोड़फोड़ की, कीमती सामान लूटा और मौके से भाग गए. यह क्राइम दोपहर करीब 2 बजे सामने आया, जब नीतू के पति, प्रशांत, जो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, अपने बच्चों को स्कूल से लेने के बाद उनके साथ घर लौटे. कमरे में सामान बिखरा देखकर उन्हें कुछ गड़बड़ होने का डर लगा और वो अंदर भागे. बाथरूम में नीतू की लाश, जिसके हाथ बंधे हुए थे, देखकर वो बुरी तरह डर गए. महिला को सोहना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना से गांव में मातम छा गया और लोगों में गुस्सा फैल गया.

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CCTV फुटेज की जांच

घटना की जानकारी मिलते ही, सोहना के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ACP) मुकेश यादव की टीम फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम के साथ मौके पर पहुंची. फोरेंसिक टीम ने मौके से ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है. हत्यारों का पता लगाने और हत्या की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने के लिए पूरे इलाके से CCTV फुटेज की जांच की जा रही है.

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Tags: crime newsgurugram murder case
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