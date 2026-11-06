पहले देता इनविटेशन फिर घर बुलाकर बीवी के हर रिश्तेदार का कुचल देता सिर; आखिर क्यों साइको किलर बना पति ?

Most Dangerous Murder Case | 7 Murders In Bengaluru Family: बेंगलुरु से एक ऐसा हत्याकांड सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. सिलिकॉन वैली के नाम से मशहूर बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने अपने पूरे परिवार को तबाह कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजाजीनगर पुलिस ने एक कैब ड्राइवर ने पारिवारिक झगड़े के बाद घर के सात सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया. बता दें कि जिन सदस्यों को मौत के घात उतारा उनमे हत्यारे की पत्नी, सास, दो साले, उनकी पत्नियां और एक 7 साल का बच्चा शामिल हैं.

मर्डर करने का अनोखा तरीका

दरअसल, हुआ कुछ यूं कि पिछले 15 से 20 दिनों से, आरोपी हर दूसरे दिन परिवार के एक सदस्य को श्रीरामपुर में अपने किराए के घर पर बुलाता था. फिर वो उनके सिर को ओखली और मूसल से कुचलकर बुरी तरह मार डालता. वहीं इसके बाद वो लाशों को एक कार में भरकर नंदी हिल्स और चारमाडी जैसी सुनसान पहाड़ियों में फेंक देता था. बता दें कि वो घर की सफाई करने और अपने अगले शिकार को बुलाने के लिए वापस उसी जगह पहुंचता और परिवार के दूसरे सदस्य को बुलाता.

परिवार के इन लोगों को उतारा मौत के घाट

मरने वालों में रूपवती (सास), सुनीता (पत्नी), शिवकुमार और शंकर (साले), दिव्या और नलिनी (साले की पत्नियां), और 7 साल का पुनीत शामिल हैं, परिवार श्रीरामपुर में रहता था. बताया जा रहा है कि आरोपी इंदुशेखर की शादी 20 साल पहले सुनीता से हुई थी. बता दें कि वो अपनी पत्नी के अपने माता-पिता से लगातार संपर्क और उन्हें सपोर्ट करने से बहुत परेशान था. इसी गुस्से में उसने पूरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया.

पहले उसने घर पर अपनी पत्नी सुनीता की हत्या की और रिश्तेदारों से झूठ बोला कि वो दोस्तों के साथ बाहर गई है. फिर उसने अपने दो साले (शिवकुमार और शंकर) को शराब पीने के बहाने बुलाया और उनकी हत्या कर दी. फिर उसने इसी तरह उनकी पत्नियों, सास और 7 साल के बच्चे को बुलाया और ओखली-मूसल से मारकर उनकी हत्या कर दी.

खुद तो डूबे ‘बीबी’ को भी किया बर्बाद, 2 दिन में डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगी एक और बैड न्यूज!