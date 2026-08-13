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Most Dangerous Murder: मां का मर्डर कर लिया ड्रग्स, फिर बनाई वीडियो, किरदार निभाते-निभाते कातिल बना एक्टर; प्रधानमंत्री को भी मारने का था इरादा

Ryan Grantham Killed His Mother: आज हम आपको एक ऐसे कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, 21 साल की उम्र तक ग्रैंथम ने अपने काम में स्क्रीन पर काफी अच्छा समय बिता लिया था.

By: Heena Khan | Published: August 13, 2026 1:26:32 PM IST

most dangerous murder
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Ryan Grantham Killed His Mother: आज हम आपको एक ऐसे कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, 21 साल की उम्र तक ग्रैंथम ने अपने काम में स्क्रीन पर काफी अच्छा समय बिता लिया था. उनके नाम लगभग 30 क्रेडिट थे, जिनमें ‘डायरी ऑफ़ ए विम्पी किड’, ‘द इमैजिनरियम ऑफ़ डॉक्टर पार्नासस’ और ‘सुपरनैचुरल’ और ‘आईज़ॉम्बी’ के कई एपिसोड शामिल थे. लेकिन आर्ची कॉमिक्स पर आधारित मिस्ट्री शो ‘रिवरडेल’ में 2019 में उनके छोटे लेकिन अहम रोल ने शायद टीनएज दर्शकों को ग्रैंथम की एक्टिंग का हुनर ​​दिखाया. इसमें उन्होंने हिट-एंड-रन किलर जेफरी ऑगस्टीन का रोल किया था, जिसने ल्यूक पेरी के किरदार फ्रेड एंड्रयूज की हत्या कर दी थी. तीन साल बाद, ग्रैंथम परिवार पर हिंसा का साया पड़ा. ग्रैंथम ने बंदूक उठाई और वैंकूवर के उत्तर में स्थित अपने स्क्वामिश घर में पियानो बजा रही अपनी 64 साल की मां बारबरा वेट के सिर के पिछले हिस्से पर बंदूक तानकर जानलेवा गोली मार दी.

हत्या कर बनाया वीडियो 

इसके तुरंत बाद, ग्रैंथम ने गो-प्रो कैमरे पर अपना जुर्म कबूल करते हुए अपनी मां की लाश को फिल्माया और कहा, ‘मैंने उनके सिर के पिछले हिस्से में गोली मारी. उसके कुछ पल बाद, उन्हें पता चल गया होगा कि यह मैं ही था.’ चौंकाने वाली बात यह है कि कैमरे पर ग्रैंथम के खुलासे से पता चलता है कि गोली लगने से मौत होने से पहले उनकी मां को शायद कुछ पल के लिए होश आया होगा.

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हत्या के बाद किया नशा 

हत्या के बाद कई घंटों तक शराब और मारिजुआना का सेवन करने के बाद, ग्रैंथम ने अपनी मां की लाश को एक धार्मिक मुद्रा में रखा. फिर उसने अपनी कार में तीन बंदूकें, काफी गोला-बारूद, 12 मोलोटोव कॉकटेल, कैंपिंग का सामान और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के रिडो कॉटेज आवास का रास्ता बताने वाला नक्शा रखा. खबरों के मुताबिक, होप शहर की ओर 200 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, ग्रैंथम ने साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी या लायंस गेट ब्रिज पर सामूहिक गोलीबारी करने के अपने शुरुआती इरादे को छोड़ दिया और सीधे वैंकूवर पुलिस स्टेशन चला गया. वहां पहुँचते ही ग्रैंथम ने एक अधिकारी से साफ-साफ कहा, ‘मैंने अपनी माँ को मार डाला.’

कातिल को बचाने की कोशिश 

शुरुआत में उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का आरोप लगाया गया था और ग्रैंथम अगले ढाई साल तक हिरासत में रहा, जहां उसका मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत इलाज चला. आखिरकार 2022 में उस पर कम गंभीर ‘सेकंड-डिग्री मर्डर’ का मुकदमा चला और उसे उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई, जिसमें 14 साल बाद ही पैरोल की संभावना थी. मुकदमे के दौरान, ग्रैंथम के बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया कि एंग्जायटी (बेचैनी) और क्लिनिकल डिप्रेशन को अंतिम फैसले में नरमी बरतने के आधार के तौर पर देखा जाना चाहिए, साथ ही खुद को और दूसरों को मारने के विचारों का भी ज़िक्र किया, जिसके कारण आरोप को कम किया गया और पैरोल की समय-सीमा में ढील दी गई.

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कोर्ट के सामने मांगी माफी 

‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ की रिपोर्ट के अनुसार, हत्या करने की अपनी मनःस्थिति में ग्रैंथम को लगा कि अपनी बड़ी ‘योजनाओं’ पर शक न हो, इसके लिए अपनी माँ को मारना ज़रूरी है. गहरा दुख जताते हुए, ग्रैंथम ने वैंकूवर कोर्ट को संबोधित किया और एक कागज से पढ़कर पछतावे के साथ माफ़ी मांगी. उन्होंने कोर्ट में मौजूद लोगों और जस्टिस कैथलीन एम. केर से कहा, “इतनी भयानक घटना के सामने माफ़ी मांगना बेमतलब लगता है. लेकिन मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ.”

Tags: crime newsHollywoodRyan Granthamson killed mother
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