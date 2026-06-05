Halala Case: मौलाना से लेकर देवर तक ने किया हलाला! पति के बार-बार तलाक देने पर उठाया फायदा; मामला सुन चीख पड़ेगी अंदर की आत्मा!

Most Dangerous Halala Case: हलाला ये वो शब्द है जिसे सुनकर हजारों महिलाएं कांपतीह हैं. ऐसा ही एक चौंकाने वाला हलाला का मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सामने आया है. और हलाला भी ऐसे मामले में जो लव मैरिज है. एक मुस्लिम लड़की की मिस्ड कॉल से शुरू हुई लव स्टोरी निकाह में तो बदली, लेकिन अंत में यही प्यार महिला के लिए जहन्नुम बन गया. ऐसा इसलिए क्योंकि वो तीन तलाक से हलाला तक में फंस गई. जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने सैदन-गली पुलिस स्टेशन में अपने पति समेत तीन लोगों के खिलाफ गंभीर आरोपों में FIR दर्ज कराई, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना अमरोहा के सैदन-गली पुलिस स्टेशन इलाके के एक गांव की है. आइए जान लेते हैं क्या है पूरा मामला.

ऐसे शुरू हुई लव स्टोरी

जानकारी के मुताबिक गांव का रहने वाला अज़हर नवाज़ 2015 में दिल्ली में AC मैकेनिक का काम करता था. इसी दौरान, उसे अलीगढ़ की एक 15 साल की लड़की की मिस्ड कॉल आई. बातचीत शुरू हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे. वहीँ फिर अक्टूबर 2015 में दोनों परिवारों की सहमति से उनका निकाह करा दिया गया. इतना ही नहीं ठीक चार महीने बाद, जनवरी 2016 में अज़हर नवाज़ ने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कह कर छोड़ दिया. जिसके बाद सुलह हुई और नवंबर 2016 में बुलंदशहर के स्याना में बिजनौर के एक मौलवी के ज़रिए हलाला की रस्म पूरी की गई, ताकि वो दोबारा शादी कर सकें.

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हलाला नहीं 3 बार हुआ रेप

वहीँ फिर अप्रैल 2017 में जोड़े ने दोबारा शादी कर ली. इसके बाद 2018 में पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया. आरोप है कि इसके बाद पति का व्यवहार खराब हो गया और 24 जनवरी 2021 को उसने फिर से तीन तलाक दे दिया. इद्दत के दौरान लड़की के शोहर ने दूसरी महिला से शादी कर ली. बाद में, इस शर्त पर सुलह कराई गई कि वो दूसरी पत्नी से बच्चे पैदा नहीं करेगा, और पहली पत्नी पर उसके साथ दोबारा रहने का दबाव डाला गया. पीड़िता का आरोप है कि इस दौरान, हलाला के मकसद से उसकी शादी उसके देवर शाहनवाज़ से कराई गई थी, जबकि ससुराल वालों के एक जानकार, निशात नाम के हकीम ने भी हलाला के बहाने उसके साथ रेप किया. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

मायके में रह रही पीड़िता

जानकारी के मुताबिक इतना दर्द सहने के बाद पीड़िता अपने मायके में रह रही है. उसकी लिखित शिकायत के आधार पर, पुलिस ने उसके पति अज़हर नवाज़, देवर शाहनवाज़ और हकीम निशात के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है. सैदान-गली स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) विकास सहरावत ने बताया कि महिला की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और अज़हर नवाज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीँ अब इस घिनौने मामले को लेकर जांच जारी है.

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