Dowry Harassment: आग से लिपटी हुई लड़की और ससुराल का भयानक मंजर! ये है दहेज उत्पीड़न का सबसे खतरनाक मामला

Most Dangerous Case of Dowry Harassment: लालच की कोई सीमा नहीं होती. इस बात की मिसाल हमें दीपिका नागर और ट्विशा शर्मा के हत्याकांड से पता चल गया. लेकिन कुछ समय पहले एक और मामला चर्चा में था जिसने दिल्ली से लेकर NCR तक लोगों के पसीने छुड़ा दिए थे. जी हाँ! हम जिस मामले की बात कर रहे हैं वो है निक्की भाटी हत्याकांड! ये दहेज़ से जुड़ा एक ऐसा मामला है जो आपकी रूह कंपा देगा. दरअसल, विपिन और रोहित भाटी, दो बेरोज़गार भाई जो अपने पिता की किराने की दुकान से गुज़ारा करते थे, उन्हें अपने ससुराल वालों से एक महंगी SUV, एक Royal Enfield बाइक, लगभग 500 ग्राम सोना और नकद पैसे मिले थे, लेकिन यह उनके लिए काफी नहीं था. जब उनकी पत्नियों, निक्की और कंचन ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने और अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए एक पार्लर और बुटीक का बिज़नेस शुरू किया, तो भाइयों ने उनकी कमाई से चोरी करना शुरू कर दिया, ऐसा उनके परिवार ने आरोप लगाया है. इसकी वजह से घर में अक्सर झगड़े होने लगे और गुरुवार को, ऐसा ही एक झगड़ा निक्की की बेरहमी से हत्या के साथ खत्म हुआ.

पत्नी की कमाई पर पल रहा था पति

कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि विपिन भाटी को निक्की और कंचन का Instagram पर Reels पोस्ट करना पसंद नहीं था. निक्की के परिवार ने बताया कि दोनों बहनें अपने सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल अपने बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए करती थीं. अपनी Reels में, वो ज़्यादा ग्राहक खींचने के लिए अपने मेकअप और बुटीक के काम को दिखाती हुई नज़र आती थीं. दोनों बहनों के पिता ने उनके बिज़नेस में पैसे लगाए थे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें.दिलचस्प बात यह है कि, जहां एक तरफ उन्हें निक्की के सोशल मीडिया पोस्ट पसंद नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ विपिन कथित तौर पर उसकी कमाई का पैसा अपनी ऐशो-आराम की ज़िंदगी के लिए चाहता था.

ऐसे उतारा निक्की को मौत के घाट

उन्होंने बताया कि विपिन को शराब की लत थी और वो अक्सर झगड़े-फसाद करता रहता था. बाद में परिवार को पता चला कि उसका किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा था. वो निक्की को रास्ते से हटाना चाहता था, और इसीलिए उसने ऐसा किया. कंचन की शिकायत के आधार पर दर्ज FIR के मुताबिक, गुरुवार शाम को निक्की पर उसके पति और सास दया ने हमला किया. जब कंचन ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो उसे भी पीटा गया. आरोप है कि विपिन ने निक्की पर कोई ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी.

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जलती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई निक्की

कंचन द्वारा रिकॉर्ड किए गए चौंकाने वाले वीडियो में विपिन निक्की पर हमला करते हुए दिख रहा है. एक दूसरे वीडियो में निक्की जलती हुई सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई दिख रही है. उसे तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया; वहीं उसकी मौत हो गई. कंचन ने बताया कि उसने आरोपियों को यह कहते हुए सुना, “मार दो, काम खत्म करो. निक्की और विपिन का एक छह साल का बेटा है, जिसने अपनी माँ पर हुए ज़ुल्म और उसकी मौत को अपनी आँखों से देखा. निक्की की चोटों के कारण मौत हो जाने के बाद, सदमे में डूबे उस बच्चे ने बताया, “उन्होंने पहले मम्मा पर कुछ डाला. फिर उन्हें थप्पड़ मारे, और उसके बाद लाइटर से आग लगा दी.