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Muradabad Crime News: ‘उसने शादी नहीं की…’, लिव-इन पार्टनर की शिकायत लेकर पहुंची युवती; फिर खुद जहर खाकर दे दी जान

Muradabad Crime News: मुरादाबाद में शादी से इनकार के बाद एक युवती ने जहर खा लिया. पांच साल से लिव-इन में रह रही युवती ने थाने पहुंचकर शिकायत की, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने एफसीआई इंस्पेक्टर प्रभात सक्सेना को हिरासत में लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: June 9, 2026 4:26:10 PM IST

लिव-इन पार्टनर की शिकायत लेकर पहुंची युवती; फिर खुद जहर खाकर दे दी जान
लिव-इन पार्टनर की शिकायत लेकर पहुंची युवती; फिर खुद जहर खाकर दे दी जान


Muradabad Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के चीफ मार्केटिंग इंस्पेक्टर प्रभात सक्सेना के साथ एक युवती पिछले पांस साल से लिव-इन में रह रही थी. लेकिन बाद में प्रभात ने शादी से मना कर दिया, युवती ने इस बात से परेशान होकर जहर खा लिया. जहर खाकर युवती मझोला थाने शिकायत लेकर पहुंची और बोली की साहब वो मुझसे शादी नहीं कर रहा है, मैंने जहर खा लिया है. पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए युवती को दिल्ली रोड स्थित साईं अस्पताल में एडमिट कर दिया है. जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया. आरोपी दो बच्चों का पिता है और युवती से उम्र में 20 साल बड़ा है. 

शादी नहीं करने पर युवती ने दी जान 

पुलिस ने युवती के पिता की शिकायत पर आरोपी प्रभात सक्सेना के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है. बताया गया है कि दो दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. प्रभात सक्सेना सिविल लाइंस क्षेत्र के हिमगिरी का रहने वाला है और उसकी तैनाती वर्तमान में मेरठ में है. करीब सात साल पहले उसकी मुलाकात पाकबड़ा इलाके की रहने वाली एक युवती से हुई थी, जो बीए पास थी.

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शादी का वादा कर किया दुष्कर्म 

साल 2020 में प्रभात ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया था. मामला पुलिस तक पहुंच गया था. इसके बाद आरोपी ने युवती को अपने पास बुला लिया. दोनों मुरादाबाज में एक कमरे में लिव-इन में रहने लगे. इसकी जानकारी प्रभात के परिवार को भी लग गई थी, लेकिन इसके बाद भी दोनों लिव-इन में रहते रहे. जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से युवती प्रभात पर शादी का दबाव बना रही थी. इसी के कारण दोनों के बीच काफी झगड़े होने लगे थे. शनिवार को दोनों के बीच विवाद हुआ था, इसके बाद युवकी शिकायत लेकर थाने पहुंच गई. पुलिस ने आरोपी को भी थाने में बुलाया और दोनों को समझाने की कोशिश की. आरोपी ने सोमवार को युवती से शादी करने का वादा किया था, लेकिन शादी नहीं की. जिसके बाद युवती ने गुस्से में जहर खा लिया और अपनी जान दे दी. 

पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत 

जहर खाकर युवती सीधे मझोला थाने पहुंची और पुलिस से बोली उसने मुझसे शादी नहीं की. इसलिए मैंने जहर खा लिया. यह सुनकर पुलिस तुरंत दिल्ली रोड स्थित साईं अस्पताल लेकर पहुंची. जहां उपचार के दौरान रात करीब नौ बजे उसकी मौत हो गई. जानकारी पर युवती के स्वजन भी पहुंच गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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जहर खाकर युवती ने दी जान 

जहर खाने के बाद युवती सीधे मझोला थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी नहीं की, इसलिए उसने जहर खा लिया. यह सुनकर पुलिस तुरंत उसे दिल्ली रोड स्थित साईं अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान रात करीब 9 बजे उसकी मौत हो गई. सूचना मिलने पर उसके परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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Tags: FCI inspector arrestLive-in relationship tragedyMoradabad live-in deathPrabhat Saxena
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