Mohali Murder Case: ऑफिस में काम कर रही थी लड़की, तभी पीछे से आया पूर्व प्रेमी और… करना चाह रहा था ये काम

Mohali Dimple Murder Case: पंजाब के मोहाली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. फेज-11 स्थित बेस्टेक मॉल के पास एक प्राइवेट कंपनी के ऑफिस में पूर्व प्रेमी ने लड़की की चाकू मारकर हत्‍या कर दी. युवक ने ऑफिस में काम करने के दौरान लड़की पर चाकू से हमला किया. शुरुआती वार के बाद जब लड़की जान बचाने के लिए भागी तो फिर गेट के पास पकड़ कर उसपर हमला किया. आरोपी ने खुद भी गला रेत कर जान देने की कोशिश की.

दोनों को गंभीर हालत में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां लड़की की मौत हो गई. मृतका की पहचान पटियाला की रहने वाली डिंपल के रूप में हुई है, जबकि आरोपी हरविंदर मान उर्फ हैरी की हालत नाजुक बनी हुई है. इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

दोनों का हो गया था ब्रेकअप

बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले अफेयर चल रहा था, लेकिन कुछ महीने पहले उनका ब्रेकअप हो गया था. युवक दोबारा से संबंध बनाना चाह रहा था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया था. इसी वजह से युवक ने यह खौफनाक कदम उठाया.

डिंपल पर कई हमले के बाद हैरी ने खुद भी गला रेत कर जान देने की कोशिश की. लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया. इस हमले का CCTV वीडियो भी सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

तीन साल से साथ काम कर रहे थे दोनों

जानकारी के मुताबिक दोनों एक प्रावइेट कंपनी में काम करते थे. दोनों करीब तीन साल से साथ काम कर रहे थे. इस दौरान दोनों में दोस्ती हुई, बात प्रेम तक पहुंच गई. हालांकि, कुछ समय पहले दोनों का ब्रेकअप हो गया था.

बताया जा रहा है कि ब्रेकअप के बाद आरोपी हैरी काफी टूट गया था. वह मानसिक रूप से परेशान रहने लग पड़ा था. उसने डिंपल से दोबारा रिलेशन सुधारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की तैयार नहीं हुई.

आरोपी ने भी की आत्महत्या की कोशिश

गुरुवार देर शाम आरोपी कंपनी में पहुंचा, जहां पर आरोपी और मृतका में किसी बात को लेकर विवाद हो गया. इसी बीच उसने चाकू से डिंपल पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इसके बाद आरोपी ने खुद पर भी चाकू से कई वार कर आत्महत्या करने की कोशिश की.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को तुरंत फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने डिंपल को मृत घोषित कर दिया, जबकि हरविंदर का उपचार जारी है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.