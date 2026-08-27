‘जिम जिहाद’ के जाल में फंसी थी खूबसूरत मॉडल मुस्कान? निर्मम हत्या के बाद, CCTV फुटेज ने मचाई सनसनी; ट्रेनर इमरान को ढ़ूंढ रही पुलिस!

Delhi Model Murder Case: राजधानी दिल्ली से एक बेहद दहला देने वाली और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है. पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर इलाके में 21 साल की एक मॉडल और स्टूडेंट मुस्कान की उसके ही घर के अंदर चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना बुधवार की है जब मुस्कान अपने घर की दूसरी मंजिल पर अकेली थीं। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने का आरोप उनके ही जिम ट्रेनर इमरान पर लगा है, जो वारदात के बाद से फरार चल रहा है। चीख-पुकार सुनकर जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने मुस्कान को खून से लथपथ पाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि कातिल अस्पताल भी पहुंच गया था लेकिन उसे मुस्कान के पास जाने से रोक दिया गया था. पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर लव जिहाज पर बहस छिड़ गई है. जानिए आखिर क्या है पूरा मामला और मुस्कान के कत्ल के पीछे सनकी का क्या इरादा था?

घर के अंदर घुसकर किया जानलेवा हमला

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को 21 साल की मॉडल और स्टूडेंट मुस्कान की 2 बहनें और भाई भी हैं लेकिन सभी चंडीगढ़ गए हुए थे और मुस्कान घर में अकेली थी. बताया जा रहा है कि पढ़ाई करने के साथ-साथ मुस्कान पार्ट-टाइम मॉडलिंग भी करती थीं. घटना के वक्त मुस्कान अपने घर की दूसरी मंजिल पर थीं. आरोपी इमरान घर के अंदर घुसा और उसने चाकू से मुस्कान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जान बचाने के लिए जैसे ही मुस्कान ने चीख-पुकार की तो आवाज सुनकर जब पड़ोसी घर के अंदर पहुंचे और मुस्कान को खून से सनी हालत में देखा. आनन-फानन में मुस्कान को फौरन अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

जिम ट्रेनर इमरान पर लगा हत्या का आरोप

इस सनसनीखेज मामले में मुस्कान के परिवार और दोस्तों की तरफ से उसके जिम ट्रेनर इमरान पर आरोप लगाए जा रहे हैं. दोस्तों और परिजनों का कहना है कि आरोपी इमरान पहले भी मुस्कान को जिम में परेशान करता था और लंबे समय से उसका पीछा भी कर रहा था. दोनों एक ही जिम में वर्कआउट करते थे. जिम की मालकिन ने बताया कि इमरान 3 महीने पहले ही जिम से अलग हो चुका था. उसे निकाले जाने की खबर सामने आ रही थी. यही कारण है कि मुस्कान के मर्डर का सीधा शक उसी पर गया है. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. इस हादसे के तुरंत बाद, पड़ोसियों ने मुस्कान की बहन को चंडीगढ़ फोन किया और पूरी वारदात की जानकारी देकर वापस आने को कहा.

Delhi: A 21-year-old student and model, identified as Muskan, was allegedly stabbed to death after a man entered her house in Old Mahavir Nagar, Tilak Nagar, Delhi. The accused, identified as Imran, is reportedly a gym trainer who knew the victim and attended the same gym Friend… pic.twitter.com/mbpI3NTto7 — IANS (@ians_india) August 26, 2026

सीसीटीवी फुटेज ने उड़ाए होश, पुलिस जुटा रही तकनीकी सबूत

दिल्ली पुलिस इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरत रही है और तेजी से जांच पड़ताल कर रही है. स्थानीय पुलिस के मुताबिक, मुजरिम को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. इसके लिए घर के आस-पास और आने-जाने वाले रास्तों पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि आरोपी घर के अंदर कैसे आया और वारदात को अंजाम देने के बाद किस तरफ भागा. हालांकि इस घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है जिसमें इमरान को घटनास्थल से फरार होते देखा गया है. पुलिस टेक्निकल एविडेंस और सीसीटीवी के आधार पर आरोपी के भागने के रूट को ट्रैक करने में जुटी है.

Killer’s CCTV footage has surfaced. Victim’s brother identifies the man as Imran. https://t.co/jeKYAbxGWt pic.twitter.com/escRuz4zh1 — زماں (@Delhiite_) August 27, 2026

परिवार में मातम, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

रिपोर्ट्स की मानें तो मॉडल मुस्कान अपने सभी बहन-भाईयों में सबसे छोटी थी. रक्षाबंधन से पहले हुई इस वारदात के चलते घर में मातम पसर गया है.एक तरफ घर वाले गहरे सदमे में हैं तो वहीं सोशल मीडिया पर मुस्कान मर्डर केस का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसे लोग लव जिहाद के एंगल से देख रहे हैं. कुछ लोगों ने अभी से इसे जिम जिहाद का नाम दे दिया है. हालांकि पुलिस अभी भी मामले की तफ्तीश में जुटी है. सीसीटीवी फुटेज के बाद, अब आरोपी के भागने के रूट की खोज की जा रही है ताकि आरोपी की पहचान की जा सके.

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