Mizoram Gang Rape: देश के BSF जवान निकले हैवान! पहले नोंचा जिश्म, फिर सूरत बिगाड़ने के लिए किया ये काम; मामला सुन कांप जाएगी रूह

Mizoram Gang Rape: करीब 9 साल तक न्याय का इंतजार करने के बाद आखिरकार एक आदिवासी महिला को इंसाफ मिला. मिजोरम की एक जिला अदालत ने 2017 में हुए सामूहिक दुष्कर्म और एसिड अटैक के सनसनीखेज मामले में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के दो जवानों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आइजोल की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिल्वी जोमुआनपुई राल्ते ने दोनों आरोपियों को गैंगरेप का दोषी करार देते हुए यह अहम फैसला सुनाया.

42 साल की जेल की सजा

इस मामले में कोर्ट ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दो जवानों को 42-42 साल की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि, कोर्ट ने दोनों जवानों को दुष्कर्म पीड़िता की सहेली की हत्या के आरोपों के बरी कर दिया. सहेली का शव रेप कांड के कुछ दिनों बाद मिला था. अतिरिक्त जिला कोर्ट एंव सत्र न्यायधीश सिल्वी जोमुआनपुई रालटे ने नीलांजन दास और दिनेश कुमार को 12 जून भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार दिया था. उन्होंने मंगलवार को दोनों दोषियों की सजा का ऐलान किया था.

कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

अदालत ने दोनों दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सामूहिक दुष्कर्म के लिए 20-20 साल की जेल, पीड़िता को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए 10-10 साल की सजा और एसिड अटैक के लिए 12-12 साल का कठोर कारावास सुनाया. इन सभी सजाओं को एक के बाद एक भुगतना होगा, जिससे दोनों की कुल सजा 42-42 साल हो गई. इसके अलावा अदालत ने दोनों पर हर अपराध के लिए 60-60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती, तो उन्हें प्रत्येक अपराध के लिए दो-दो महीने की अतिरिक्त जेल भी काटनी होगी.

कौन है दोनों आरोपी?

पश्चिम बंगाल के नालांजन दास और उत्तर प्रदेश के दिनेश कुमार ने 16 जुलाई 2017 में मिजोरम के सिलसुरी वेस्ट गांव में गास्काता नदी एक आदीवासी महिला का रेप किया और उस पर तेजाब फेंक दिया. पीड़िता के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने दो दिन बाद मामला दर्ज किया.

जंगल गई थी लड़कियां

पीड़िता और उसकी सहेली जंगली सब्जियां लेने के लिए नदी के पास गई थी. तभी उनका सामना नीलांजन दास और दिनेश कुमार के साथ हुआ. दोनों जवान मिजोरम-बांग्लादेश सीमा के ही शिविर में तैनात थे.

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रेप के बाद डाला तेजाब

पीड़िता ने अदालत में बताया कि आरोपी नीलांजन दास और दिनेश कुमार उसे जबरदस्ती पास के सुपारी बागान में ले गए. वहां उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर चेहरे पर तेजाब जैसा ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया. हमले में वह बुरी तरह झुलस गई. चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ गया और एक आंख की रोशनी भी चली गई. अदालत ने बताया कि घटना के वक्त रंगबी मौके से हट गई थी. कई दिन बाद, 27 जुलाई 2017 को, उसकी लाश अपराध स्थल के पास मिली. पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसकी हत्या की गई थी.

18 गवाहों से की गई थी पूछताछ

अदालत ने बताया कि पीड़िता ने 5 सितंबर 2017 को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने कराई गई पहचान परेड में दोनों आरोपियों, नीलांजन दास और दिनेश कुमार को पहचान लिया था. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इनमें मेडिकल एक्सपर्ट, जांच अधिकारी और इलाके के स्थानीय लोग शामिल थे. लेकिन अदालत ने रंगबी की हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को बरी कर दिया. अदालत का कहना था कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर पाया कि रंगबी की मौत के लिए दास और कुमार ही जिम्मेदार थे.

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