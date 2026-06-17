Home > क्राइम > घने जंगल में लटकी गुड़िया, कुत्ते की मिली लाश! 12 दिनों से गायब है मासूम बच्ची; आखिर क्या है माजरा?

घने जंगल में लटकी गुड़िया, कुत्ते की मिली लाश! 12 दिनों से गायब है मासूम बच्ची; आखिर क्या है माजरा?

Crime News: आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां तीन साल की मासूम जाहन्वी के गायब होने से हड़कंप मच गया. बता दें कि काकीनाडा जिले के तुनी मंडल के डोंडवाका इलाके से लापता हुई जाहन्वी का पता लगाने के लिए पिछले 12 दिनों से तलाशी की जा रही है.

By: Heena Khan | Last Updated: June 17, 2026 8:02:40 AM IST

andhra pradesh missing girl case
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Crime News: आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां तीन साल की मासूम जाहन्वी के गायब होने से हड़कंप मच गया. बता दें कि काकीनाडा जिले के तुनी मंडल के डोंडवाका इलाके से लापता हुई जाहन्वी का पता लगाने के लिए पिछले 12 दिनों से तलाशी की जा रही है. इतना ही नहीं, उस समय इलाके में सनसनी फैल गई जब पास के ताड़ के तेल के बागान की बाड़ से दो अजीबोगरीब गुड़िया लटकी हुई पाई गईं. स्थानीय लोगों को शुरू में अंधविश्वास या गुप्त अनुष्ठानों से जुड़े होने का संदेह था, लेकिन पुलिस ने इसका भी सच बता दिया है. 

जंगल में किसने लटकाईं गुड़िया 

गुड़िया वाले रहस्य को समझाते हुए ट्यूनी ग्रामीण पुलिस ने कहा कि गुड़िया को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि पुलिस टीम द्वारा जांच के हिस्से के रूप में वहां रखा गया था. घने जंगल को देखते हुए पुलिस को संदेह है कि बच्चे पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा. दृश्य को फिर से बनाने के लिए, उन्होंने गुड़ियों को मुर्गे के मांस के टुकड़ों के साथ लटका दिया था, इस उम्मीद से कि वो उस क्षेत्र में छिपे किसी शिकारी जानवर या अजगर को आकर्षित कर सकें.

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जांच में जुटी पुलिस 

वहीँ जाहन्वी को ढूंढने के लिए प्रशासन ने हर तरीके को अपनाया . पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 200 से अधिक कर्मी 40 एकड़ के घने ताड़ के बागान और आसपास के जंगलों में तलाशी कर रहे हैं. इस ऑपरेशन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है; ताप संकेतों के आधार पर मनुष्यों और जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने के लिए आधी रात को भी थर्मल ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं. लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, जीपीएस ट्रैकिंग और रेडिएशन डिटेक्टर मशीनों का उपयोग करके घने जंगल को स्कैन किया जा रहा है. इतनी व्यापक कोशिशों के बावजूद बच्चे का कोई सुराग न मिल पाना चिंता का कारण बना हुआ है.

इस मामले में एक और दुखद मोड़ तब आया जब लड़की की तलाश में मदद कर रहा एक स्निफर डॉग अचानक मृत पाया गया. गृह मंत्री ने बताया कि कुत्ते का पोस्टमार्टम किया गया है और एक दिन में रिपोर्ट मिलने के बाद मौत की सही वजह पता चल जाएगी. इस बीच, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है.

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