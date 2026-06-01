Home > क्राइम > शादी का वादा, धर्म परिवर्तन का दबाव, दो बार अबॉर्शन और फिर… मुस्लिम युवक ने सालों तक किया हिंदू महिला का शारीरिक शोषण

शादी का वादा, धर्म परिवर्तन का दबाव, दो बार अबॉर्शन और फिर… मुस्लिम युवक ने सालों तक किया हिंदू महिला का शारीरिक शोषण

Mira Bhayandar Crime News: मुंबई में एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया. आरोपी पर आरोप है कि उसने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया और उसे बुरी तरह पीटा.

By: Shristi S | Published: June 1, 2026 5:19:36 PM IST

मुंबई में मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा दे हिंदू महिला का किया शोषण
मुंबई में मुस्लिम युवक ने शादी का झांसा दे हिंदू महिला का किया शोषण


Mumbai Crime News: मुंबई के पास काशीमीरा इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक ने शादी का झूठा वादा करके धोखा दिया. आरोपी पर आरोप है कि उसने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया और उसे बुरी तरह पीटा.

पिटाई की यह घटना मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो गई और काशीगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. इस दौरान पीड़िता ने यह भी बताया कि उसका दो बार अबॉर्शन भी हुआ है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरा मामला.

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पीड़िता की मुलाकात आरोपी से 2022 में हुई थी

पीड़ित लड़की और आरोपी शाबास रज्जाक शेख की मुलाकात 2022 में मलाड की एक प्राइवेट कंपनी में हुई थी. शाबास HR डिपार्टमेंट में काम करता था. उनकी जान-पहचान दोस्ती में बदल गई और आरोपी ने शादी का वादा करके उसका भरोसा जीत लिया. हालांकि, जब लड़की ने शादी की जिद की, तो आरोपी ने यह कहकर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया कि हमें शादी करने के लिए धर्म बदलना होगा.

लिव-इन रिलेशनशिप और दो बार अबॉर्शन

शिकायत के मुताबिक, 2024 में आरोपी ने काशीगांव पुलिस स्टेशन के पास एक घर किराए पर लिया, जहां दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. इस दौरान आरोपी ने शादी का झूठा वादा करके पीड़िता का शारीरिक शोषण किया. इस हैरेसमेंट की वजह से पीड़िता दो बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आरोपी ने दोनों बार उसे अबॉर्शन के लिए मजबूर किया.

सड़क पर हमला और पुलिस एक्शन

जब पीड़िता को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, तो वह 28 मई, 2026 को पूछताछ करने के लिए हाटकेश में आरोपी के घर गई. उस समय आरोपी और उसके परिवार वालों ने उसे बुरी तरह पीटा. पिटाई का एक वीडियो सामने आया है और पीड़िता ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया. काशीगांव पुलिस ने शाबास रज्जाक शेख और उसके परिवार वालों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस ने इंडियन पीनल कोड (IPC) की धारा 313, 376(2)(d), 323, 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया है. इन धाराओं में हैरेसमेंट, गंभीर हमला, धमकी और धोखाधड़ी शामिल हैं. पुलिस फिलहाल मामले की पूरी जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है.

Tags: crimemumbai
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