Maharashtra: आर्केस्ट्रा, बार और डांस क्लब में काम करने वाली युवतियों… देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़, महिला एजेंट गिरफ्तार

Maharashtra News: मीरा-भायंदर, वसई-विरार (MBVV) पुलिस आयुक्तालय के काशीगांव पुलिस स्टेशन की टीम ने देह व्यापार के एक कथित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई के दौरान दो पीड़ित युवतियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित संरक्षण में भेजा गया. पुलिस के अनुसार, जोन-1 के पुलिस उपायुक्त (DCP) राहुल चव्हाण (IPS) को एक NGO के माध्यम से सूचना मिली थी कि मीरा रोड (पूर्व) स्थित मुंबई–गुजरात हाईवे पर मेराकी होटल के पास एक महिला एजेंट ग्राहकों को आर्केस्ट्रा बार और डांस क्लब में काम करने वाली युवतियों के फोटो भेजकर उन्हें देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराने वाली है.

सूचना के आधार पर काशीगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार पाटिल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक बोगस ग्राहक और पंच की मदद से जाल बिछाया. जैसे ही महिला एजेंट कथित तौर पर सौदे के लिए पहुंची, पुलिस ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई में दो पीड़ित युवतियों को रेस्क्यू किया गया.

पुलिस इस बात की कर रही जांच

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला पिछले लगभग एक वर्ष से कथित रूप से ग्राहकों को आर्केस्ट्रा, बार और डांस क्लब में काम करने वाली युवतियों के फोटो भेजकर देह व्यापार का नेटवर्क संचालित कर रही थी. पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि पीड़ित युवतियां किन-किन प्रतिष्ठानों में कार्यरत थीं तथा इस रैकेट में महिला एजेंट के अन्य सहयोगी कौन हैं.

काशीगांव पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 143(3) तथा अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम (PITA) की धारा 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. वहीं, रेस्क्यू की गई दोनों युवतियों को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सुरक्षित संरक्षण के लिए कांदिवली स्थित रेस्क्यू फाउंडेशन भेजा जा रहा है.

रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी

यह कार्रवाई MBVV पुलिस आयुक्तालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जोन-1 के DCP राहुल चव्हाण (IPS) तथा मीरा रोड डिवीजन के ACP गणपत पिंगले के मार्गदर्शन में काशीगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार पाटिल, हेड कॉन्स्टेबल राहुल वालुंज, सचिन पाटिल, इरफान मुलानी, महिला पुलिस कर्मियों एवं अन्य पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई. पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और इस रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.