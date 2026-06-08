MP Crime News: पहले भतीजी को खिलाई आइसक्रीम, फिर सगे चाचा ने किया घिनौना कांड; रिश्तें हुए शर्मसार

MP Crime News: मध्य प्रदेश के रीवा से इंसानियत और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां सगे चाचा ने अपनी ही भतीजी का रेप किया. पीड़िता केवल 6 साल की है, जिस उम्र में उसे रेप का मतलब तक नहीं पता था. उस उम्र में वह किसी अपने की घिनौनी हरकत का शिकार हो गई.

6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म

आरोपी चाचा ने उसे अकेला देख आइसक्रीम खिलाने के बहाने बुलाया और फिर उसका रेप किया. जिस वक्त आरोपी शख्स ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, उस समय घर में मां और कोई भी मौजूद नहीं था. जब मां घर वापस लौटी तो मासूम बच्ची ने रोते हुए पूरी आपबीती बता दी. जिसके बाद मां बच्ची को लेकर थाने पहुंच गई. पुलिस आरोपी की खोज में जुटी हुई है.

जेल में बंद है पिता

पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ कुछ आपराधिक रिकॉर्ड रह चुके हैं. यह मामला रीवा जिले के कोतवाली क्षेत्र का है. जहां 3 जून की दोपहर को आरोपी ने ये कांड किया. पीड़िता के पिता किसी इल्जाम के कारण जेल में बंद हैं. बच्ची की मां पति पर कोर्ट में चल रहे मामले की सुनवाई देखने के लिए पहुंची हई थी. बच्ची घर में अकेली थी. फिलहाल बच्ची अस्पताल में डॉक्टर की निगरानी में है.

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सगे चाचा ने किया घिनौना काम

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी शख्स पीड़िता बच्ची का चाचा लगता है. दोनों परिवार आस-पड़ोस में ही रहते हैं. हालांकि, दोनों परिवार के बीच काफी समय से रंजिश हैं. इस कारण दोनों परिवारों की बातचीत नहीं होती है. पीड़िता को मां ने संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया है. जहां डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं. डॉक्टरों ने इस बात की पुष्टि की है, कि बच्चे के शरीर पर चोटें आई हैं.

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