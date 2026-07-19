पत्नी ने दी सुपारी, बेटी ने भेजी लोकेशन, भांजे ने उतारा मौत के घाट…ऐसे खुली रिश्तों के कत्ल की परतें

Mehsana murder case: मेहसाणा में एक व्यक्ति की मौत ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब सड़क दुर्घटना की जांच रिश्तों के भीतर छिपी कथित साजिश तक पहुंच गई. मेडिकल स्टोर संचालक विनोदभाई पटेल की मौत को शुरुआत में सामान्य एक्सीडेंट माना गया, लेकिन पुलिस की गहन जांच में ऐसे सबूत सामने आए जिन्होंने पूरे मामले को हत्या की साजिश में बदल दिया. अब पत्नी, बेटी और सगे भांजे पर हत्या की योजना बनाकर उसे सड़क हादसे का रूप देने का आरोप है.

दुकान से घर लौट रहे थे विनोदभाई, रास्ते में हुई मौत

विनोदभाई पटेल विजापुर में मेडिकल स्टोर संचालित करते थे. घटना वाले दिन भी वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके एक्टिवा से घर लौट रहे थे. इसी दौरान आनंदपुरा चौराहे के पास एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. प्रारंभिक तौर पर यह मामला एक सामान्य सड़क दुर्घटना माना गया और उसी आधार पर जांच शुरू की गई. लेकिन पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने जांच की दिशा बदल दी.

सीसीटीवी फुटेज ने खोला साजिश का राज

पुलिस जांच में पता चला कि जिस कार से विनोदभाई को टक्कर मारी गई थी, वह केवल घटना वाले दिन ही उनके आसपास नहीं थी. सीसीटीवी रिकॉर्ड में वही कार कई दिनों से उनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए दिखाई दी. इस खुलासे के बाद पुलिस को शक हुआ कि यह कोई आकस्मिक दुर्घटना नहीं, बल्कि पहले से बनाई गई योजना का हिस्सा हो सकता है. लगातार निगरानी और पीछा किए जाने के संकेत मिलने पर जांच को हत्या के एंगल से आगे बढ़ाया गया.

मोबाइल लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों से खुली परतें

सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस ने मोबाइल फोन लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की. पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण में जो जानकारी सामने आई, उसने पूरे मामले को और अधिक गंभीर बना दिया. जांच एजेंसियों के अनुसार, घटना के पीछे परिवार के ही कुछ लोगों की भूमिका सामने आई. इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखी और साक्ष्यों को जोड़ते हुए पूरे घटनाक्रम की कड़ियां तलाशीं.

पत्नी ने भांजे को दिया था हत्या का जिम्मा

पुलिस का दावा है कि विनोदभाई की पत्नी रीटाबेन ने अपने सगे भांजे विमल पटेल को हत्या की जिम्मेदारी सौंपी थी. आरोप है कि इसके बदले उसे 50 हजार रुपये देने का वादा किया गया था.