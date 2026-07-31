कुर्ती के अंदर था EX Boyfriend का नाम, बिस्तर पर जब प्रेमी ने देखा; तीन सिर और सिर पेट पर गोली मारकर ली जान

Boyfriend Shots Girlfriend: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में प्रेम का रंग एक बार फिर खून में बदल गया. एक छोटे से टैटू ने प्रेमी को इतना बौखला दिया कि उसने अपनी प्रेमिका को दिनदहाड़े गोलियों से भून दिया और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली. यह घटना न सिर्फ दिल दहला देने वाली है.

क्या है पूरा मामला?

26 साल आदित्य अपनी 23 वर्षीय प्रेमिका अनुष्का से बेहद प्यार करता था. लेकिन कुछ दिन पहले उसे पता चला कि अनुष्का के सीने पर ‘आर्यन’ नाम का टैटू बना हुआ है. यह देखकर आदित्य को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया. बुधवार की शाम जब अनुष्का ट्यूशन से घर लौट रही थी, आदित्य ने रास्ते में उसे रोक लिया. उसने टैटू के बारे में पूछा लेकिन अनुष्का ने कुछ नहीं बताया. दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो गई. गुस्सा बढ़ने पर आदित्य ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और अनुष्का पर एक के बाद एक तीन गोलियां चला दीं. गोली लगते ही अनुष्का लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ी. आसपास के लोग गोलियों की आवाज सुनकर भागे तो आदित्य डर गया. पकड़े जाने के भय से उसने पिस्तौल अपनी छाती पर रखी और खुद को गोली मार ली. मौके पर ही उसकी मौत हो गई. पूरी घटना दिनदहाड़े हुई, जो इसे और भी खौफनाक बनाती है.

अनुष्का की जिंदगी की जंग

12वीं कक्षा पढ़ रही अनुष्का को सिर में एक और पेट में दो गोलियां लगी हैं. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे सुभारती मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन किया और पेट से दोनों गोलियां निकाल लीं. लेकिन सिर में फंसी गोली अभी भी नहीं निकाली जा सकी है. अनुष्का की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. वह अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है. परिवार वाले सदमे में हैं. एक तरफ बेटी की जान बचाने की चिंता है तो दूसरी तरफ इस खौफनाक घटना का गहरा सदमा है. डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है.

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पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. आदित्य कोई साधारण लड़का नहीं था. वह इलाके का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ 10 से ज्यादा गंभीर अपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज थे. चोरी, मारपीट और अन्य गंभीर धाराओं में वह कई बार जेल जा चुका था. घटना से महज 10 दिन पहले ही वह जेल से जमानत पर बाहर आया था. फिर भी उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर लिया है और आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा. पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

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