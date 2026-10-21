फिल्म 404 और हिरोइन की वो एक्ट्रेस, जिसकी मौत ने खोला दोस्ती का काला राज़; आखिर क्यों उसके दोस्त ही बने जान के दुश्मन?

Meenakshi Thapa Murder Story: फिल्मों में पहचान बनाने का सपना लेकर मुंबई पहुंची एक युवा अभिनेत्री को क्या पता था कि फिल्मी दुनिया में हुई एक दोस्ती उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. साल 2012 में मीनाक्षी थापा की हत्या ने फिल्म इंडस्ट्री को झकझोर दिया था. मामला सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे फिरौती के लिए बनाई गई ऐसी साजिश थी, जिसने जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया. इस केस में मीनाक्षी के साथ काम करने वाले अमित जायसवाल और उसकी गर्लफ्रेंड प्रीति सुरिन को गिरफ्तार किया गया था. करीब 6 साल चली कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.

दोनों आरोपी एक फिल्म सेट पर मिले थे

मीनाक्षी थापा, जो असल में देहरादून की रहने वाली थीं, फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आई थीं. उन्होंने फिल्म ‘404’ में काम किया था और मधुर भंडारकर की ‘हीरोइन’ में भी दिखीं. इसी दौरान उनकी मुलाकात अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन से हुई, जो फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर काम करते थे. जांच के मुताबिक, दोनों को लगता था कि मीनाक्षी का परिवार अमीर है. फिर उन्होंने कथित तौर पर उसे किडनैप करने और उसके परिवार से फिरौती मांगने की साज़िश रची.

नौकरी के ऑफर के बहाने इलाहाबाद ले जाया गया

13 मार्च 2012 को, अमित और प्रीति ने मीनाक्षी को नौकरी दिलाने के बहाने उत्तर प्रदेश जाने के लिए मना लिया. तीनों मुंबई से ट्रेन से इलाहाबाद पहुंचे. फिर मीनाक्षी को प्रीति के घर ले जाया गया. पुलिस के मुताबिक, वहीं उसकी हत्या कर दी गई. हत्या के बाद, आरोपी ने मीनाक्षी के मोबाइल फ़ोन से उसके परिवार को 15 लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए एक मैसेज भेजा. परिवार इतनी बड़ी रकम नहीं जुटा पाया.

मोबाइल की एक गलती ने राज़ खोल दिया

मुंबई पुलिस ने मीनाक्षी के गायब होने के बाद जांच शुरू की. मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड मामले में अहम सुराग साबित हुए. पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और फ़ोन लोकेशन के ज़रिए आरोपियों को ट्रैक किया. बाद में, मुंबई में मीनाक्षी के डेबिट कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश से भी जांच में अहम सुराग मिला. 16 अप्रैल, 2012 को, मीनाक्षी की बिना सिर वाली बॉडी इलाहाबाद के एक सेप्टिक टैंक से मिली थी. पुलिस के मुताबिक, उसका सिर किसी दूसरी जगह पर फेंका गया था.

दोनों को उम्रकैद की सज़ा

प्रॉसिक्यूशन ने मामले में आरोपियों के लिए मौत की सज़ा की मांग की थी. मई 2018 में, मुंबई सेशंस कोर्ट ने अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को हत्या और फिरौती के लिए किडनैपिंग के आरोपों में दोषी ठहराया. बाद में दोनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई.

मीनाक्षी थापा केस आज भी उन केस में गिना जाता है जहां फ़िल्मी दुनिया में बनी जान-पहचान कथित लालच और जबरदस्ती वसूली की साज़िश में बदल गई और आखिर में एक एक्ट्रेस बनने की चाहत रखने वाली की ज़िंदगी खत्म कर दी.