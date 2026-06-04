अपने 2 दोस्तों के साथ उत्तरकाशी गई थी नैनीताल की MBA छात्रा, 6 दिनों से लापता; 150 सदस्यों की टीम कर रही तलाश

Babita Pandey Missing Case: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल की ट्रेकिंग के दौरान छह दिन पहले लापता हुई 24 साल की MBA छात्रा की तलाश में एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है. छात्रा के परिवार की शिकायत के बाद अधिकारियों ने उसके दो दोस्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. नैनीताल की रहने वाली बबीता पांडे अपने दो दोस्तों उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के हरमनपाल सिंह और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के हरमनप्रीत सिंह के साथ उत्तरकाशी गई थी.

उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि वे सबसे पहले 25 मई को देहरादून गए और बाद में हरसिल, गंगोत्री और आस-पास के पर्यटन स्थलों का दौरा किया. इसके बाद, 28 मई को तीनों रायथल गांव गए और वहीं रुके. उन्हें आखिरी बार रायथल में CCTV कैमरों में देखा गया था.

तलाशी अभियान जारी

एक दिन बाद, उन्होंने रायथल से दयारा बुग्याल, जो उत्तराखंड के लोकप्रिय ट्रेकिंग मार्गों में से एक है, के लिए अपनी ट्रेकिंग शुरू की और रात गोई बेस कैंप में बिताई. इसके अलावा, पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आधी रात के करीब पांडे कैंप से लापता हो गई. तब से सेना, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों वाली 150 सदस्यों की एक टीम तलाशी अभियान में जुटी हुई है. पांडे को खोजने के लिए वे घने जंगल, ट्रेकिंग मार्गों और गुफाओं के पांच किलोमीटर के दायरे में स्निफर कुत्तों और ड्रोन की मदद से भी निगरानी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें – Pakistan Gangrape: बच्चों के सामने पाकिस्तानियों ने लूटी थी फ्रांसीसी महिला की इज्जत, अब अदालत ने दी ऐसी सजा; जान पैरों तले खिसकेगी जमीन

झील में हो रही तलाशी

छह सदस्यों वाली एक डाइविंग टीम भी गोई कैंप साइट के पास एक झील में तलाशी कर रही है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छात्रा की तस्वीर भी जारी की है और जनता से उसे खोजने में मदद करने की अपील की है. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि ट्रेकिंग एजेंसी ‘प्रो माउंटेन’ का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यह पता चला कि पांडे और उनके दोस्तों को एक नकली परमिट के ज़रिए ट्रेक पर भेजा गया था. इसके अलावा, ट्रेकिंग गाइड और एजेंसी से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही थी.

यह भी पढ़ें – Devar Bhabhi Love Story: देवर संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ी गई पत्नी, एतराज पर ना मानी तो पति ने उठा लिया खौफनाक कदम