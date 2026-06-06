Home > क्राइम > लाश के सामने बैठ दो दिन पीता रहा सिगरेट; GF का कत्ल कर Zepto से मंगाई रस्सी; मोहाली हत्याकांड से भी खतरनाक वारदात

लाश के सामने बैठ दो दिन पीता रहा सिगरेट; GF का कत्ल कर Zepto से मंगाई रस्सी; मोहाली हत्याकांड से भी खतरनाक वारदात

GF Murder Case: मोहाली हत्याकांड के बाद से पूरे देश में ही सनसनी है. जिस तरह प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को 30 बार चाकू से गोदा वो बेहद दर्दनाक था. इस घटना का वीडियो देख हर कोई दहशत में है.

By: Heena Khan | Published: June 6, 2026 12:25:56 PM IST

bengluru murder case
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GF Murder Case: मोहाली हत्याकांड के बाद से पूरे देश में ही सनसनी है. जिस तरह प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को 30 बार चाकू से गोदा वो बेहद दर्दनाक था. इस घटना का वीडियो देख हर कोई दहशत में है. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी. ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. ऐसे में हम आपको बेंगलुरु की ऐसी ही एक घटना के बारे में बताने वाले हैं. दरअसल, पुलिस ने बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में एक सर्विस अपार्टमेंट में अपनी 19 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने जानकारी दी थी कि 21 साल के आरोपी आरव हनोई ने अपनी गर्लफ्रेंड माया गोगोई की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद वो दो दिन तक उसकी लाश के साथ रहा. इस दौरान, वो ज़्यादातर समय लाश के सामने बैठकर सिगरेट पीता रहा. इस घटना ने पूरे बेंगलुरु को दहशत में डाल दिया था. हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि इतनी बेरहमी से कोई अपने प्यार का कैसे कत्ल कर सकता है? 

कत्ल कर ट्रिप पर निकल पड़ा प्रेमी 

पुलिस ने इस बात की जानकारी दी थी कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी. युवती ने उससे रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी, जिससे वो नाराज़ हो गया और उसने बेरहमी से अपनी ही प्रेमिका का कत्ल कर दिया. इतना ही नहीं, इसके बाद वो बेंगलुरु से भाग गया और मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान होते हुए वाराणसी पहुँचा. वहीँ, वो 29 नवंबर को बेंगलुरु लौट आया, जहाँ पुलिस ने उसे एयरपोर्ट के पास देवनहल्ली इलाके में गिरफ्तार कर लिया. बता दें कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की तीन टीमें तैनात की गई थीं. पीड़िता असम की रहने वाली थी; वो एक YouTube कंटेंट क्रिएटर थी और जयनगर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी. आरोपी केरल के कन्नूर का रहने वाला है और HSR लेआउट में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पर काम करता था.

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कत्ल कर zepto से मंगाई रस्सी 

बता दें कि इन दोनों ने इंदिरा नगर में तीन दिन के लिए एक सर्विस अपार्टमेंट बुक किया था. माया 23 नवंबर को आरव से मिलने अपार्टमेंट पहुँची थी. वहीँ 26 नवंबर को सुबह 8:20 बजे आरव कैब से अपार्टमेंट से निकला और अपना फ़ोन बंद कर दिया; इसी दौरान उसने माया को बेरहमी से मारा था. पीड़िता के शरीर पर कई घाव के निशान मिले. जाँच से पता चला कि माया गोगोई डेका को कई बार चाकू मारा गया था और सिर पर भी चोट लगी थी, वहीं छाती पर लगा गहरा घाव ही मौत की असली वजह बनी थी. पुलिस ने CCTV फुटेज की जाँच की, जिसमें 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच अपार्टमेंट में किसी के भी आने-जाने का पता नहीं चला. पुलिस ने इस बात की जानकारी दी कि जाँच में पता चला कि आरोपी के पास एक पुराना चाकू था, जिसका इस्तेमाल कर उसने अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मारा. इतना ही नहीं उसने Zepto ऐप से दो मीटर लंबी नायलॉन की रस्सी मंगवाई थी, और वो उसी सर्विस अपार्टमेंट में डिलीवर हुई थी. पुलिस को घटनास्थल पर मंगवाई गई रस्सी की पैकेजिंग मिली.

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Tags: Bengluru Murder casecrime newslove affairmohali murder case
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