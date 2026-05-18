बंद कमरे के भीतर महिलाओं की चीख-पुकार, 9 महीने में 61 महिलाओं के साथ गंदी हरकत; अब मिली 13 साल की सजा

Massage Parlour case: ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां भारतीय मूल के एक मसाज थेरेपिस्ट को दर्जनों महिलाओं के यौन शोषण के आरोप में लंबी जेल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आरोपी के व्यवहार को “खतरनाक, शोषणकारी और नियंत्रण से बाहर” बताते हुए उसे 13 साल 10 महीने की सजा सुनाई है.

आरोपी की पहचान 39 वर्षीय सुमित सतीश रस्तोगी के रूप में हुई है. अदालत में सुनवाई के दौरान उसने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और गुप्त रूप से वीडियो बनाने समेत कुल 97 अपराध स्वीकार किए.

61 महिलाओं को बनाया शिकार

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह घटनाएं अक्टूबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच एडिलेड के ग्लेनेलग इलाके में स्थित एक मसाज पार्लर में हुईं. जांच में सामने आया कि आरोपी ने 61 महिलाओं का यौन शोषण किया.उसने 55 मामलों में महिलाओं के गुप्त अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किए, जबकि 42 मामलों में छेड़छाड़ और अनुचित हरकतें करने की बात स्वीकार की गई.

बिना योग्यता के कर रहा था काम

बताया गया कि सुमित रस्तोगी साल 2011 में दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया गया था. बाद में वह मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करने लगा, जबकि उसके पास इस पेशे से जुड़ी कोई आधिकारिक योग्यता या लाइसेंस नहीं था.जुलाई 2022 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान कई महिलाओं ने आगे आकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मामला और गंभीर होता चला गया.

कोर्ट ने कहा- महिलाओं के भरोसे का किया गलत इस्तेमाल

साउथ ऑस्ट्रेलिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज कारमेन माटेओ ने फैसले में कहा कि आरोपी ने इलाज और आराम के लिए आने वाली महिलाओं के भरोसे का गलत फायदा उठाया.कोर्ट के अनुसार, समय के साथ उसके अपराध और गंभीर होते गए. जज ने कहा कि जून और जुलाई 2022 तक उसका व्यवहार पूरी तरह “अनियंत्रित” हो चुका था.

पीड़ित महिलाओं ने सुनाई दर्दनाक कहानी

अदालत में कई पीड़ित महिलाओं ने अपने अनुभव बताएं, कुछ महिलाओं ने बताया कि इस घटना का उनकी मानसिक स्थिति और निजी रिश्तों पर गहरा असर पड़ा.एक महिला ने कहा कि हनीमून के दौरान उसके साथ हुई घटना उसकी जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई. वहीं कुछ पीड़ितों ने न्याय मिलने में हुई देरी पर भी नाराजगी जताई.

बीमारी का हवाला, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना बचाव

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि आरोपी “वॉययूरिस्टिक डिसऑर्डर” नाम की मानसिक स्थिति से पीड़ित है. इस स्थिति में व्यक्ति को अनजान लोगों को देखकर यौन उत्तेजना महसूस होती है.हालांकि अदालत ने साफ कहा कि किसी मानसिक समस्या का हवाला देकर इतने गंभीर अपराधों को सही नहीं ठहराया जा सकता.

2035 तक जेल में रहेगा आरोपी

कोर्ट ने सुमित रस्तोगी को 13 साल 10 महीने की गैर-पैरोल सजा सुनाई है. इसका मतलब है कि वह 2035 से पहले पैरोल के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा.अदालत ने यह भी संकेत दिए हैं कि सजा पूरी होने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट किया जा सकता है.